Chiche Gelblung falleció la mañana de este miércoles tras presentar un cuadro de dificultades respiratorias. Casualmente, su ingreso al lugar se produce en la misma institución clínica donde permanece hospitalizada Mirtha Legrand a raíz de un cuadro de bronquitis.
Los memes de Mirtha Legrand tras la muerte de Chiche Gelblung
Muchos usuarios se toman a broma los memes sobre Mirtha Legrand, mucho más ahora tras la muerte de Chiche Gelblung
Sin embargo, luego de la triste noticia y a la espera de conocer más detalles sobre la salud de Mirtha, las redes sociales hicieron de lo suyo: empezaron a aparecer los conocidos memes.
Los mejores memes de Mirtha Legrand tras la muerte de Chiche Gelblung
Como suele ocurrir cada vez que la escena mediática tiene como protagonista a Mirtha Legrand, los argentinos activaron el modo meme con publicaciones que combinaron una mezcla de sensaciones.
La partida de Samuel “Chiche” Gelblung a los 82 años conmovió al mundo del periodismo y del espectáculo argentino. Sin embargo, los usuarios de las redes sociales apelaron al humor negro donde la diva volvió a convertirse en tendencia absoluta.
A pocas horas de confirmarse el fallecimiento del conductor, la red social se llenó de publicaciones que relacionaban a la Chiqui con la permanencia en los medios y el paso del tiempo.
En pocas palabras
- Chiche Gelblung: Falleció por dificultades respiratorias en la misma clínica que Mirtha Legrand.
- Mirtha Legrand: Usuarios de redes sociales crearon memes sobre su figura tras la noticia.
- Humor Negro: La partida de Gelblung generó publicaciones que relacionan a Mirtha con el paso del tiempo.