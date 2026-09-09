Los memes de Mirtha Legrand tras la muerte de Chiche Gelblung

Sin embargo, luego de la triste noticia y a la espera de conocer más detalles sobre la salud de Mirtha, las redes sociales hicieron de lo suyo: empezaron a aparecer los conocidos memes.

Los mejores memes de Mirtha Legrand tras la muerte de Chiche Gelblung

Como suele ocurrir cada vez que la escena mediática tiene como protagonista a Mirtha Legrand, los argentinos activaron el modo meme con publicaciones que combinaron una mezcla de sensaciones.