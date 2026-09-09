A los 82 años, el reconocido periodista y conductor Samuel "Chiche" Gelblung falleció este miércoles en el Sanatorio Mater Dei, donde se encontraba internado tras presentar un cuadro de dificultades respiratorias.
Murió Chiche Gelblung: el reconocido periodista tenía 82 años
El periodista y conductor del recordado ciclo Memoria se encontraba internado en el sanatorio Mater Dei desde el martes por una afección respiratoria
El episodio sorprendió a su entorno, ya que el comunicador había trabajado con normalidad hasta este lunes e incluso se encontraba enfocado en un nuevo proyecto audiovisual.
Chiche Gelblung: la cronología de su salud
Según trascendió a través de sus familiares, esta última complicación en su salud imprevista estuvo vinculada a su patología de base. A fines de julio pasado, Gelblung ya había quedado internado en el mismo centro de salud a causa de una trombosis en el tobillo, apenas una semana después de haber experimentado un problema respiratorio acompañado por un cuadro febril.
En aquella oportunidad, su estado de salud se complicó debido a problemas cardiovasculares, lo que obligó a que permaneciera internado durante un mes en la Unidad de Terapia Intensiva. Como parte de la intervención médica para superar ese delicado episodio, los profesionales le colocaron dos stents.
Trayectoria y momentos destacados de su carrera
Gelblung creció en una familia de clase media porteña de activa militancia en el Partido Comunista y vivió hasta los 14 años en el barrio de Villa Devoto. En 1966 ingresó a trabajar en la revista Gente, donde después sería su director.
Fue corresponsal de guerra y cubrió, entre otros momentos históricos, la Guerra de los Seis Días en 1967. Durante la década de 1980, estuvo a cargo de la revista La Semana. También se desempeñó como columnista en los periódicos Ámbito Financiero y La Nación, periódico en el cual llegó a ser director a finales de los años 1980.
En octubre de 2006, fundó el diario digital Minuto Uno. A fines de 2009 creó DiarioVeloz.com; y en 2019 reemplazó este último por InfoVeloz. En junio de 2012, Gelblung abrió un nuevo portal de noticias del mundo del espectáculo: RatingCero, junto con los periodistas Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. En menos de 5 meses, el emprendimiento superó las 100.000 visitas diarias.
Trabajó en Radio La Red y colaboró en los programas Primer Mano y Tiempos Modernos, ambos de Radio Continental. Entre 1998 y 2008 condujo Edición Chiche por Radio 10. A fines de 2008 firmó contrato con Radio Mitre. En 2015, desembarcó en Radio Rivadavia; y en 2016 comenzó a formar parte de la programación de Radio Belgrano. En televisión, en 2009 trabajó en Canal 13 en la conducción del programa 70.20.10.
En cuanto a su vida personal, estuvo casado en primeras nupcias con Marta Inés Velasco; y después contrajo matrimonio con la exmodelo Cristina Seoane, con quien tuvo 3 hijos y 3 nietos.
En pocas palabras
- Fallecimiento de Chiche Gelblung: el reconocido periodista murió a los 82 años en el Sanatorio Mater Dei.
- Motivo de internación: estaba hospitalizado por una afección respiratoria, complicación de su patología de base.
- Antecedentes médicos: había sido internado previamente por trombosis en el tobillo y problemas cardiovasculares, requiriendo dos stents.