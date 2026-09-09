Murió Chiche Gelblung: el reconocido periodista tenía 82 años

El reconocido periodista y conductor tenía 82 años.

En aquella oportunidad, su estado de salud se complicó debido a problemas cardiovasculares, lo que obligó a que permaneciera internado durante un mes en la Unidad de Terapia Intensiva. Como parte de la intervención médica para superar ese delicado episodio, los profesionales le colocaron dos stents.

Trayectoria y momentos destacados de su carrera

Gelblung creció en una familia de clase media porteña de activa militancia en el Partido Comunista y vivió hasta los 14 años en el barrio de Villa Devoto. En 1966 ingresó a trabajar en la revista Gente, donde después sería su director.

Fue corresponsal de guerra y cubrió, entre otros momentos históricos, la Guerra de los Seis Días en 1967. Durante la década de 1980, estuvo a cargo de la revista La Semana. También se desempeñó como columnista en los periódicos Ámbito Financiero y La Nación, periódico en el cual llegó a ser director a finales de los años 1980.

En octubre de 2006, fundó el diario digital Minuto Uno. A fines de 2009 creó DiarioVeloz.com; y en 2019 reemplazó este último por InfoVeloz. En junio de 2012, Gelblung abrió un nuevo portal de noticias del mundo del espectáculo: RatingCero, junto con los periodistas Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. En menos de 5 meses, el emprendimiento superó las 100.000 visitas diarias.

Trabajó en Radio La Red y colaboró en los programas Primer Mano y Tiempos Modernos, ambos de Radio Continental. Entre 1998 y 2008 condujo Edición Chiche por Radio 10. A fines de 2008 firmó contrato con Radio Mitre. En 2015, desembarcó en Radio Rivadavia; y en 2016 comenzó a formar parte de la programación de Radio Belgrano. En televisión, en 2009 trabajó en Canal 13 en la conducción del programa 70.20.10.

En cuanto a su vida personal, estuvo casado en primeras nupcias con Marta Inés Velasco; y después contrajo matrimonio con la exmodelo Cristina Seoane, con quien tuvo 3 hijos y 3 nietos.