El reconocido periodista y conductor argentino Chiche Gelblung murió a los 82 años en el Sanatorio Mater Dei, donde se encontraba internado tras presentar dificultades respiratorias.
Chiche Gelblung en la televisión: así se veía en su última aparición en vivo
El reconocido periodista y conductor Chiche Gelblung murió a los 82 años. Su paso por la televisión estuvo marcado por diversos momentos y programas
Chiche Gelblung marcó la historia y el crecimiento de la televisión argentina con más de cinco décadas de trabajo que lo posicionaron como una de las figuras centrales y simbólicas de la radio y la televisión.
Con estilo propio y marcado, Chiche construyó una personalidad televisiva atravesada por la denuncia, la provocación y el impacto mediático. A lo largo de su vida, formó parte de diversos ciclos de televisión, programas periodísticos e investigaciones sobre temas de corrupción y narcotráfico.
Dentro de su amplia trayectoria, destacan programas como Memoria, un ciclo de los años 90 que fusionaba la investigación con entrevistas y archivos impactantes. Fue el pionero de una narrativa novedosa en la televisión argentina marcada por la mezcla de géneros y estilos.
Pasó por señales como Canal 9, América TV y Crónica TV y condujo ciclos icónicos de la televisión como "Hola Chiche", "Chiche en vivo" y "Polémica en el bar". También formó parte de programas radiales con fuerte presencia.
¿Cuál fue la última aparición de Chiche Gelblung en televisión?
Chiche Gelblung reapareció en la televisión por última vez el 2 de agosto en su programa de Crónica TV, apenas días después de haber recibido el alta de su segunda internación del año.
Durante el programa, Chiche se presentó en el pase con Guido Záffora, quien lo recibió con mucho afecto. Dentro de la charla, Chiche se refirió al trabajo de su terapia y habló de su reconciliación con Moria Casán en el marco del estreno de la serie de Moria.
Los comienzos de Chiche Gelblung en la televisión
Samuel "Chiche" Gelblung nació en 1944 en la Ciudad de Buenos Aires. En la década del 60 comenzó su camino en la televisión y el mundo del espectáculo en revistas gráficas de Buenos Aires.
Su debut radial fue en 1967 con el programa "Y vos quién sos" en Radio Municipal. Fue corresponsal de guerra el mismo año cuando viajó a cubrir la Guerra de los Seis Días.
En pocas palabras
- Fallecimiento: El periodista Chiche Gelblung murió a los 82 años tras dificultades respiratorias.
- Trayectoria: Más de cinco décadas en radio y televisión, marcado por la denuncia y la provocación.
- Última aparición: Estuvo en vivo el 2 de agosto en Crónica TV, días tras recibir el alta.