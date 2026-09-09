Chiche Gelblung en la televisión: así se veía en su última aparición en vivo

El periodista y conductor falleció a los 82 años.

Dentro de su amplia trayectoria, destacan programas como Memoria, un ciclo de los años 90 que fusionaba la investigación con entrevistas y archivos impactantes. Fue el pionero de una narrativa novedosa en la televisión argentina marcada por la mezcla de géneros y estilos.

Pasó por señales como Canal 9, América TV y Crónica TV y condujo ciclos icónicos de la televisión como "Hola Chiche", "Chiche en vivo" y "Polémica en el bar". También formó parte de programas radiales con fuerte presencia.

¿Cuál fue la última aparición de Chiche Gelblung en televisión?

Chiche Gelblung reapareció en la televisión por última vez el 2 de agosto en su programa de Crónica TV, apenas días después de haber recibido el alta de su segunda internación del año.

Durante el programa, Chiche se presentó en el pase con Guido Záffora, quien lo recibió con mucho afecto. Dentro de la charla, Chiche se refirió al trabajo de su terapia y habló de su reconciliación con Moria Casán en el marco del estreno de la serie de Moria.

A comienzo de agosto reapareció en la televisión.

Los comienzos de Chiche Gelblung en la televisión

Samuel "Chiche" Gelblung nació en 1944 en la Ciudad de Buenos Aires. En la década del 60 comenzó su camino en la televisión y el mundo del espectáculo en revistas gráficas de Buenos Aires.

Pasó por la radio, la televisión, la gráfica y la investigación con su impronta personal.

Su debut radial fue en 1967 con el programa "Y vos quién sos" en Radio Municipal. Fue corresponsal de guerra el mismo año cuando viajó a cubrir la Guerra de los Seis Días.