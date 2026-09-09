Cuál era el secreto que pocos conocían de Chiche Gelblung: fue revelado en televisión

"Tenía todo el equipo guardado", llegó a detallar el conductor al referirse al vestuario y los elementos de dominación que el histórico periodista guardaba en la reserva de su intimidad.

En televisión revelaron la faceta más íntima del periodista.

La anécdota desató en su momento todo tipo de risas, comentarios y especulaciones en el ambiente de la televisión, ya que contrastaba drásticamente con la imagen dura y analítica con la que el conductor se presentaba ante las cámaras de noticias.

Un legado marcado por el misterio y la provocación

El periodista, que falleció este miércoles tras atravesar complicaciones en su estado de salud, siempre supo cómo jugar en el límite entre la información y el espectáculo. Ya fuera con cámaras ocultas, informes polémicos o dejando entrever detalles inusuales de su vida personal, el conductor entendía a la perfección las reglas del juego mediático.

La revelación de su faceta más íntima fue solo uno de los tantos momentos icónicos que lo mantuvieron en el centro de la escena popular argentina, demostrando que, aun lejos de las cámaras, su figura nunca dejaba de generar curiosidad.