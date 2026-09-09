La muerte de Samuel Chiche Gelblung a los 82 años sacudió de lleno al periodismo y a la televisión argentina. Con una extensa trayectoria repleta de primicias, polémicas e inventos del espectáculo, el legendario conductor dejó una huella imborrable. Sin embargo, a lo largo de su vida existieron historias de su intimidad que pocos conocían y que causaron sorpresa.
Cuál era el secreto que pocos conocían de Chiche Gelblung: fue revelado en televisión
Tras la triste noticia de su muerte a los 82 años, volvió a salir a la luz un insólito episodio de su vida privada
Una de las revelaciones más comentadas sobre su perfil privado tuvo lugar en televisión. Al aire en el programa Bendita, fue el propio Beto Casella quien se encargó de mandar al frente al experimentado periodista al revelar un costado completamente desconocido vinculado al universo BDSM (bondage, disciplina, dominación y sadomasoquismo).
Chiche Gelgblung: el fetiche que salió a la luz en la televisión
Durante un debate sobre los gustos e intimidades de las figuras de los medios, Casella sorprendió a todos los presentes en el estudio al contar que el legendario conductor no solo sentía una particular atracción por estas prácticas, sino que además era un verdadero aficionado con equipamiento profesional.
"Tenía todo el equipo guardado", llegó a detallar el conductor al referirse al vestuario y los elementos de dominación que el histórico periodista guardaba en la reserva de su intimidad.
La anécdota desató en su momento todo tipo de risas, comentarios y especulaciones en el ambiente de la televisión, ya que contrastaba drásticamente con la imagen dura y analítica con la que el conductor se presentaba ante las cámaras de noticias.
Un legado marcado por el misterio y la provocación
El periodista, que falleció este miércoles tras atravesar complicaciones en su estado de salud, siempre supo cómo jugar en el límite entre la información y el espectáculo. Ya fuera con cámaras ocultas, informes polémicos o dejando entrever detalles inusuales de su vida personal, el conductor entendía a la perfección las reglas del juego mediático.
La revelación de su faceta más íntima fue solo uno de los tantos momentos icónicos que lo mantuvieron en el centro de la escena popular argentina, demostrando que, aun lejos de las cámaras, su figura nunca dejaba de generar curiosidad.
En pocas palabras
- Fallecimiento de Chiche Gelblung: a los 82 años, el mundo del periodismo y la televisión argentina lamenta la pérdida del icónico conductor.
- Revelación íntima: en el programa Bendita, Beto Casella expuso un inesperado interés de Gelblung en prácticas BDSM.
- Legado mediático: Gelblung construyó una carrera marcada por primicias, polémicas y un particular manejo del espectáculo.