Tras más de cinco décadas de trayectoria destacando como una figura central de la radio y la televisión argentina, el periodista y conductor Chiche Gelblung falleció este miércoles a los 82 años luego de estar internado desde el martes en el sanatorio Mater Dei por una afección respiratoria.
De qué murió Chiche Gelblung
Este miércoles murió a los 82 años el reconocido periodista y conductor luego de estar internado
De qué murió Chiche Gelblung
Este miércoles murió el prestigioso periodista Chiche Gelblung a sus 82 años, quien se encontraba internado por problemas respiratorios que motivaron su traslado para intentar estabilizar el cuadro. Además, a mediados de mayo había sido internado en terapia intensiva en el Sanatorio de los Arcos.
Después de los controles posteriores a una intervención cardíaca ya que semanas antes le habían colocado dos stents luego de un infarto en el pie producido por problemas circulatorios.
Gelblung atravesaba desde el martes un nuevo episodio hospitalario. En noviembre de 2023 fue hospitalizado de urgencia debido a un cuadro de insuficiencia renal y en abril de este año contó públicamente que le colocaron dos stents tras una descompensación y semanas después volvió a ser internado por complicaciones circulatorias.