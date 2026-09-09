De qué murió Chiche Gelblung

Este miércoles murió el prestigioso periodista Chiche Gelblung a sus 82 años, quien se encontraba internado por problemas respiratorios que motivaron su traslado para intentar estabilizar el cuadro. Además, a mediados de mayo había sido internado en terapia intensiva en el Sanatorio de los Arcos.

Después de los controles posteriores a una intervención cardíaca ya que semanas antes le habían colocado dos stents luego de un infarto en el pie producido por problemas circulatorios.