El día que Chiche Gelblung recreó una falsa autopsia a un extraterrestre

De la pantalla argentina a las universidades del mundo

Con los años, aquel hito de la televisión abierta cobró una dimensión insospechada. El propio Gelblung relató en reiteradas oportunidades que el material de aquella emisión trascendió las fronteras del país.

Según supo contar el periodista, la demostración de cómo se fraguó el cuerpo y la puesta en escena del engaño despertó tanto interés que más de 200 universidades del mundo pidieron autorización para proyectarlo. El propósito era académico: utilizar el experimento televisivo argentino como caso de estudio internacional sobre la disección de noticias falsas y metodologías de chequeo de información (fake news).

En 1995, Chiche Gelblung recreó una falsa autopsia de un extraterrestre en su programa de televisión para demostrar cómo funcionaban las noticias falsas.

Una muestra de cómo el ingenio y la provocación periodística de una época lograron anticiparse, con métodos rudimentarios pero efectivos, a los debates contemporáneos sobre la veracidad de la información en los medios masivos.

Para revivir el análisis detallado sobre cómo se gestó este histórico y bizarro momento de la pantalla chica, podés ver el informe de Canal Gelatina en YouTube.