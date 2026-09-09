La televisión argentina de los años 90 transitaba una época dorada de impacto popular, sensacionalismo y descubrimientos insólitos. En el centro de esa tormenta mediática se encontraba Samuel "Chiche" Gelblung, un adelantado en la búsqueda de contenido disruptivo que dejó momentos grabados a fuego en la memoria colectiva. Entre ellos, uno de los más recordados y bizarros fue la recreación en vivo de una falsa autopsia a un extraterrestre.
El día que Chiche Gelblung recreó una falsa autopsia a un extraterrestre
Más de 200 universidades utilizaron como caso de estudio la manipulación mediática de Chiche Gelblung en la falsa autopsia de un extraterrestre
El fenómeno mundial y la respuesta local
Todo se originó a partir del revuelo global generado por la difusión del supuesto video de una autopsia practicada a un alienígena tras el histórico incidente de Roswell de 1947. Aquella filmación de 17 minutos, que recorrió el mundo y generó debates interminables entre creyentes y escépticos, resultó ser uno de los primeros virales masivos de la era moderna antes de la llegada de internet.
Lejos de dejar pasar el tema, Chiche decidió ir a fondo: montó un quirófano televisivo, diseñó un cuerpo artificial réplica del extraterrestre y llevó adelante una autopsia en directo frente a las cámaras. El objetivo principal no era validar la existencia de vida extraterrestre, sino demostrar de manera gráfica cómo se construía un fraude a la perfección y cómo la televisión podía manipular la realidad.
De la pantalla argentina a las universidades del mundo
Con los años, aquel hito de la televisión abierta cobró una dimensión insospechada. El propio Gelblung relató en reiteradas oportunidades que el material de aquella emisión trascendió las fronteras del país.
Según supo contar el periodista, la demostración de cómo se fraguó el cuerpo y la puesta en escena del engaño despertó tanto interés que más de 200 universidades del mundo pidieron autorización para proyectarlo. El propósito era académico: utilizar el experimento televisivo argentino como caso de estudio internacional sobre la disección de noticias falsas y metodologías de chequeo de información (fake news).
Una muestra de cómo el ingenio y la provocación periodística de una época lograron anticiparse, con métodos rudimentarios pero efectivos, a los debates contemporáneos sobre la veracidad de la información en los medios masivos.
Para revivir el análisis detallado sobre cómo se gestó este histórico y bizarro momento de la pantalla chica, podés ver el informe de Canal Gelatina en YouTube.
En pocas palabras
- Chiche Gelblung recreó en TV una falsa autopsia a un extraterrestre para demostrar fraudes.
- La recreación de la supuesta autopsia alienígena se basó en el revuelo mundial del incidente de Roswell de 1947.
- El material se usó en más de 200 universidades como caso de estudio sobre noticias falsas y verificación de información.