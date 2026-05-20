Chiche Gelblung internado en terapia intensiva: le colocaron un nuevo stent y su pronóstico es reservado

Chiche Gelblung en terapia intensiva: trombosis y una nueva intervención cardiovascular

Durante los estudios clínicos realizados en las últimas horas, los especialistas detectaron que Gelblung presentaba una trombosis en uno de sus tobillos, cuadro que terminó desencadenando complicaciones cardiovasculares directas.

Para lograr su estabilización hemodinámica, el equipo médico decidió colocarle un nuevo stent. Esta intervención se suma a los dos implantes cardiovasculares que ya se le habían practicado recientemente, el pasado 20 de abril, debido a afecciones vasculares previas.

Por este motivo, las autoridades sanitarias extremaron los controles cardiológicos. Al tratarse de parámetros médicos variables, cualquier alteración en los indicadores puede obligar a modificar la estrategia terapéutica de inmediato, razón por la cual el pronóstico médico se mantiene bajo reserva.

Chiche gelblung Chiche Gelblung tiene 82 años.

Los antecedentes clínicos que complejizan el cuadro

El diagnóstico actual se cruza con un historial médico crónico que enciende las alarmas entre los especialistas. Chiche Gelblung padece de enfermedad arterial e insuficiencia renal, afección por la cual debe someterse a sesiones periódicas de diálisis. Según trascendió desde su círculo íntimo, parte de estas complicaciones renales estarían vinculadas al uso prolongado de medicamentos antiinflamatorios a lo largo de los años.

A este panorama se suman ciertas dificultades para cumplir con las indicaciones de los profesionales. En declaraciones al programa La Mañana de Moria, el doctor Guillermo Capuya aportó detalles sobre el deterioro físico reciente que exhibía el conductor y analizó su conducta frente a los tratamientos.

“No es mi paciente pero sí lo he visto muchas veces y tenía dificultades para caminar. Además, es un mal paciente porque quiere imponer sus propias reglas y no escucha la voz de los médicos”, señaló Capuya al aire.

De hecho, tras una internación previa, el periodista había retomado de forma inmediata sus compromisos laborales en los medios de comunicación sin respetar el período de reposo absoluto que le habían prescripto, una determinación que habría condicionado su ventana de recuperación.

En la actualidad, un equipo médico multidisciplinario evalúa día a día la evolución de su función renal y los riesgos cardiovasculares asociados. Por su parte, la familia del conductor se mantiene presente en el centro de salud y emitió un pedido público de respeto, prudencia y cautela ante las informaciones que circulen sobre su estado.