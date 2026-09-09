Nuevamente hay preocupación en el ambiente periodístico por la salud de Samuel "Chiche" Gelblung. A sus 82 años, el reconocido conductor debió ser internado en el Sanatorio Mater Dei tras presentar un cuadro de dificultades respiratorias. El episodio sorprendió a su entorno, ya que el comunicador había trabajado con normalidad hasta este lunes e incluso se encontraba enfocado en un nuevo proyecto audiovisual.
Chiche Gelblung y Mirtha Legrand fueron internados en el mismo sanatorio y hay preocupación por su salud
Así como Mirtha Legrand, Chiche Gelblung fue internado en el Sanatorio Mater Dei por dificultades respiratorias. Los detalles de su estado de salud
Según trascendió a través de sus familiares, esta complicación imprevista estaría vinculada a su patología de base. Por estas horas, los profesionales médicos le están realizando diversos estudios para determinar con precisión el grado de compromiso en sus vías aéreas.
Casualmente, su ingreso se produce en la misma institución clínica donde permanece hospitalizada Mirtha Legrand a raíz de un cuadro de bronquitis.
Los antecedentes médicos de Chiche Gelblung y su reciente internación
Se trata del segundo ingreso clínico que atraviesa el presentador en un breve lapso. A fines de julio pasado, Gelblung ya había quedado internado en el mismo centro de salud a causa de una trombosis en el tobillo, apenas una semana después de haber experimentado un problema respiratorio acompañado por un cuadro febril.
En aquella oportunidad, su estado de salud se complicó debido a problemas cardiovasculares, lo que obligó a que permaneciera internado durante un mes en la Unidad de Terapia Intensiva. Como parte de la intervención médica para superar ese delicado episodio, los profesionales le colocaron dos stents.
Tiempo después de superar esa dura etapa en terapia intensiva, el propio comunicador recordó los dramáticos momentos que le tocó vivir y apuntó sin filtro contra el profesional que lo recibió en un primer momento. “El primer médico que me vio me dijo: ‘Estás golpeando las puertas del cielo’. Pero yo no me sentía así. No tengo perdón para ese tipo, porque nadie le puede decir así a un paciente. En todo caso, que diga ‘estás jorobado’”, contó durante una entrevista.
En esa misma línea, el periodista reveló la cruda conversación que mantuvo con su esposa ante la posibilidad de que la trombosis obligara a tomar medidas drásticas. “Yo ya tenía resuelto que si había que perder el pie, lo perdía. Yo le dije a mi mujer dos días que si era el precio, lo perdía”, confesó sobre el límite al que estuvo dispuesto a llegar para salvar su vida.
Por el momento, se aguarda la evolución de los conductores en las próximas horas.
En pocas palabras
- Internaron a Chiche Gelblung: el periodista fue hospitalizado en el Sanatorio Mater Dei por dificultades respiratorias, sumándose a Mirtha Legrand en el mismo centro médico.
- Preocupación por su salud: a sus 82 años, esta internación se suma a episodios previos de trombosis y problemas respiratorios que requirieron cuidados intensivos y la colocación de stents.
- Estado actual: los profesionales realizan estudios para determinar el alcance de su cuadro, mientras se aguarda la evolución de ambos pacientes.