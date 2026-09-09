Chiche Gelblung y Mirtha Legrand fueron internados en el mismo sanatorio y hay preocupación por su salud

Chiche Gelblung, figura de la TV argentina. Foto: archivo.

Los antecedentes médicos de Chiche Gelblung y su reciente internación

Se trata del segundo ingreso clínico que atraviesa el presentador en un breve lapso. A fines de julio pasado, Gelblung ya había quedado internado en el mismo centro de salud a causa de una trombosis en el tobillo, apenas una semana después de haber experimentado un problema respiratorio acompañado por un cuadro febril.

En aquella oportunidad, su estado de salud se complicó debido a problemas cardiovasculares, lo que obligó a que permaneciera internado durante un mes en la Unidad de Terapia Intensiva. Como parte de la intervención médica para superar ese delicado episodio, los profesionales le colocaron dos stents.

A sus 99 años, Mirtha Legrand atraviesa una bronquitis y permanece internada. Foto: archivo.

Tiempo después de superar esa dura etapa en terapia intensiva, el propio comunicador recordó los dramáticos momentos que le tocó vivir y apuntó sin filtro contra el profesional que lo recibió en un primer momento. “El primer médico que me vio me dijo: ‘Estás golpeando las puertas del cielo’. Pero yo no me sentía así. No tengo perdón para ese tipo, porque nadie le puede decir así a un paciente. En todo caso, que diga ‘estás jorobado’”, contó durante una entrevista.

En esa misma línea, el periodista reveló la cruda conversación que mantuvo con su esposa ante la posibilidad de que la trombosis obligara a tomar medidas drásticas. “Yo ya tenía resuelto que si había que perder el pie, lo perdía. Yo le dije a mi mujer dos días que si era el precio, lo perdía”, confesó sobre el límite al que estuvo dispuesto a llegar para salvar su vida.

Por el momento, se aguarda la evolución de los conductores en las próximas horas.