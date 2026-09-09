Artistas mendocinos rinden homenaje a Pocho Sosa en el Teatro Independencia

El programa propuesto para la velada recorrerá las canciones emblemáticas que definieron el cancionero cuyano y latinoamericano para homenajear a uno de los máximos exponentes de la identidad regional, fallecido recientemente tras más de seis décadas dedicadas a la defensa del folclore.

Artistas en escena para el homenaje a Pocho Sosa

El ensamble instrumental estará compuesto por destacados maestros: Raúl Reynoso y Mario Galván en piano; Freddy Vidal en guitarra y arreglos; los guitarristas Pablo Budini, Gustavo Bruno, Marcelo Méndez, Paulo Amaya, Diego Ferreyra, Fede Chavero y Sebastián Narváez; Marcelo Sánchez en bajo; y una sólida base de percusión a cargo de Eduardo Ordóñez y Ricardo Vaccari.

Los artistas que homenajearán a Pocho Sosa.

La riqueza vocal del homenaje estará garantizada por una constelación de referentes de la música cuyana, entre los que se encuentran: Mónica Abraham, Jorge Giuliano, Anabel Molina, Omar Raúl Berón, Marcelino Azaguate, Fabiana Cacace, Roberto Mercado, Stella Torino, Javier Rodríguez, William Chavero, Carlos Méndez, Andrés Iacopini, Dúo Sentimiento, Lucho Aberastain, Ini Ceverino, Ángeles Asencio, Walter Ulloa, José Luis Miralles, Juan Carlos Romero, Pablo Budini, Juan Matías Arnulphi, Varón Álvarez, Claudio Brachetta, Pablo Torres, Enzo de Lucca, Patricia Cangemi, Dúo Oyarzabal-Navarro, Marcelo López, Sergio Martínez, Rubén Martínez, Jimena Semiz, Hermanas Abraham, Eduardo Campos y Alé Sosa.