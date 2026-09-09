El sábado 12 de septiembre, a las 21, el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad de Mendoza) será el escenario de "Todas las voces", un espectáculo sinfónico y popular creado para rendir tributo a la trayectoria de Carlos Alberto Pocho Sosa, uno de los máximos exponentes de la identidad regional cuyana. Las entradas anticipadas para este acontecimiento histórico y cultural ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Entradaweb.
Artistas mendocinos rinden homenaje a Pocho Sosa en el Teatro Independencia
Este fin de semana más de 30 artistas mendocinos recordarán al querido Pocho Sosa en la sala mayor de Mendoza.
El proyecto artístico nació del impulso y la autoconvocatoria de músicos populares que compartieron escenarios, vivencias y amistad con el querido Pocho Sosa durante décadas, germinando tras un primer reconocimiento realizado en la Legislatura provincial.
Con más de 30 artistas, la propuesta lleva al escenario mayor de la provincia el espíritu y el legado de su obra, entrelazando el talento de la Orquesta Filarmónica de Mendoza con un vasto entramado de voces e instrumentistas locales bajo la dirección musical de Raúl Reynoso.
El programa propuesto para la velada recorrerá las canciones emblemáticas que definieron el cancionero cuyano y latinoamericano para homenajear a uno de los máximos exponentes de la identidad regional, fallecido recientemente tras más de seis décadas dedicadas a la defensa del folclore.
Artistas en escena para el homenaje a Pocho Sosa
El ensamble instrumental estará compuesto por destacados maestros: Raúl Reynoso y Mario Galván en piano; Freddy Vidal en guitarra y arreglos; los guitarristas Pablo Budini, Gustavo Bruno, Marcelo Méndez, Paulo Amaya, Diego Ferreyra, Fede Chavero y Sebastián Narváez; Marcelo Sánchez en bajo; y una sólida base de percusión a cargo de Eduardo Ordóñez y Ricardo Vaccari.
La riqueza vocal del homenaje estará garantizada por una constelación de referentes de la música cuyana, entre los que se encuentran: Mónica Abraham, Jorge Giuliano, Anabel Molina, Omar Raúl Berón, Marcelino Azaguate, Fabiana Cacace, Roberto Mercado, Stella Torino, Javier Rodríguez, William Chavero, Carlos Méndez, Andrés Iacopini, Dúo Sentimiento, Lucho Aberastain, Ini Ceverino, Ángeles Asencio, Walter Ulloa, José Luis Miralles, Juan Carlos Romero, Pablo Budini, Juan Matías Arnulphi, Varón Álvarez, Claudio Brachetta, Pablo Torres, Enzo de Lucca, Patricia Cangemi, Dúo Oyarzabal-Navarro, Marcelo López, Sergio Martínez, Rubén Martínez, Jimena Semiz, Hermanas Abraham, Eduardo Campos y Alé Sosa.
En pocas palabras
- Este fin de semana Mendoza tendrá un homenaje especial a Pocho Sosa.
- Será el sábado 12 de septiembre en el Teatro Independencia.