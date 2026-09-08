El sábado 12 de septiembre a las 21, la Nave Cultural (Av. España 2110, Mendoza) se transformará en el escenario de un encuentro íntimo y poderoso. La banda mendocina "Ella También" presentará su homenaje vivo a la vasta obra de Luis Alberto Spinetta, en el marco del “Ciclo Nave Acústico 360”. Las entradas se pueden conseguir en EntradaWeb.
Ella También revive la magia de Spinetta en una innovadora experiencia acústica 360°
Con una promoción en entradas de 2 x 1 hasta el día del concierto, se viene este show en la Nave cultural
Este encuentro propone una puesta en escena innovadora que rinde tributo a las míticas presentaciones "Unplugged", ubicando al público en una disposición de 360 grados para revivir la mejor música de una manera única y cercana. La apertura de la noche estará a cargo de Salvea.
Sobre la propuesta artística de "Ella También"
El proyecto musical Ella También nació en Mendoza en el año 2020 con el objetivo de recorrer y difundir el legado del "Flaco". Lejos de ser una interpretación nostálgica, la banda busca ser un hecho de difusión cultural activo, fusionando la complejidad armónica de Spinetta con la identidad local. Con una trayectoria que incluye escenarios de prestigio como el Teatro Independencia, el Teatro Mendoza y el Auditorio Juan Victoria en San Juan, la agrupación se ha consolidado como una de las más destacadas de la escena regional.
La formación actual está integrada por:
- Javier Calvin (voz y guitarra acústica).
- Adrián Muñoz Viluron (piano y programación).
- Juan Ignacio Groba (guitarra).
- Mora Wessels (bajo).
- Simón Diez (batería).
Recientemente, sobresalieron con su espectáculo “Spinetta en el Aire”, presentado junto al maestro Leo Sujatovich.
Luis Alberto Spinetta
Figura fundamental del rock nacional, Spinetta dejó una obra que atraviesa generaciones con su complejidad instrumental, lírica y poética. Desde fines de los años ‘60, grabó con Almendra, Pescado Rabioso, Invisible y Spinetta Jade, además de su prolífica carrera solista. Su legado lo consagra como uno de los músicos más respetados de Argentina y Latinoamérica.
En pocas palabras
- Ella También: La banda mendocina presenta un homenaje acústico 360° a Luis Alberto Spinetta en la Nave Cultural.
- Experiencia Acústica: El show recrea la mística de los discos del Flaco Spinetta en todas sus etapas.