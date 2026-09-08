Ella También revive la magia de Spinetta en una innovadora experiencia acústica 360°

Este encuentro propone una puesta en escena innovadora que rinde tributo a las míticas presentaciones "Unplugged", ubicando al público en una disposición de 360 grados para revivir la mejor música de una manera única y cercana. La apertura de la noche estará a cargo de Salvea.

Sobre la propuesta artística de "Ella También"

El proyecto musical Ella También nació en Mendoza en el año 2020 con el objetivo de recorrer y difundir el legado del "Flaco". Lejos de ser una interpretación nostálgica, la banda busca ser un hecho de difusión cultural activo, fusionando la complejidad armónica de Spinetta con la identidad local. Con una trayectoria que incluye escenarios de prestigio como el Teatro Independencia, el Teatro Mendoza y el Auditorio Juan Victoria en San Juan, la agrupación se ha consolidado como una de las más destacadas de la escena regional.