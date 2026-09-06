El frío se pasa bailando: La Konga subió la temperatura en Mendoza con un show a puro cuarteto

10 minutos antes de lo previsto, el trío cordobés saltó al escenario para comenzar con el show. En la primera salida, La Konga interpretó grandes éxitos de la banda, como "Te mentiría", "Universo paralelo", "Yo no te pido la luna", "Tengo que colgar", "Perfecta" y "Dueles".

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Más allá de que esas canciones son hits del trío cordobés, el momento cúlmine de la primera salida se vivió cuando Nelson Aguirre interpretó un tema que, probablemente, esté entre los cinco mejores de La Konga: "La Cabaña", un histórico himno para los románticos e infieles.

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Después de una breve "pausa de hidratación", el show retomó con Diego Granadé cantando "Mira", "Sin solución" y "Volverás a mi cama". Luego, Granadé, Tamagnini y Aguirre cantaron otro de los clásicos kongueros: "Si me dices que sí".

La noche continuó con ‘Secretos’ y un clásico internacional reversionado al cuarteto: "Y cómo es él", de José Luis Perales, interpretado por Nelson Aguirre. También, antes de la segunda pausa, Diego Granadé hizo bailar a los presentes con un doblete de hits: "Una noche" y "Te perdiste mi amor".

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La Konga trajo desde Córdoba un repertorio lleno de éxitos.

La tercera salida contó con temas como "Hoy", "Fingí demencia", "Adicto" y "Ya me enteré", aunque el momento de mayor conexión con el público (en este último segmento) estuvo a cargo de Pablo Tamagnini, quien interpretó dos de los temas de desamor más cantados de la noche: "Te lo agradezco" y "Un buen perdedor".

Además, en el ocaso de la velada, Tamagnini cantó por vez primera, después del estreno, "Víveme" (canción de Laura Pausini reversionada al cuarteto) que salió el pasado jueves y que originalmente interpreta junto a Eugenia Quevedo

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En el cierre del show sonó otro de los temas icónicos de La Konga, "Ya no más", caracterizado por el sonido del ukelele tocado por Nelson Aguirre, quien después del tema lanzó suavemente el instrumento musical y lo regaló a un grupo de fanáticos.