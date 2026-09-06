La Konga se presentó en el Arena Maipú con un variado repertorio, repleto de clásicos y nuevos temas. A puro cuarteto, el trío cordobés integrado por Nelson Aguirre, Diego Granadé y Pablo Tamagnini nos hizo olvidar del frío polar que azotó a la provincia. Una noche para el recuerdo.
El frío se pasa bailando: La Konga subió la temperatura en Mendoza con un show a puro cuarteto
Las bajas temperaturas y la nieve no fueron un obstáculo para los fanáticos de La Konga que bailaron hasta la madrugada en el Arena Maipú
La Konga subió la temperatura en Mendoza con un show a puro cuarteto
El frío polar que se registró en nuestra provincia, sumado a la presencia de nieve en algunas zonas (incluyendo las inmediaciones al Arena Maipú), no fue obstáculo para que miles de mendocinos acudieran a una nueva misa cuartetera.
La organización anunció el inicio de show de La Konga para las 2 de la mañana, pero los fanáticos arribaron al lugar mucho antes. Quienes llegaron temprano disfrutaron de la presentación de Andy DJ y del grupo Sombra de Luna, quienes se cargaron la previa en la espalda y dejaron a los presentes en el punto justo de euforia y emoción para darle paso a la banda de Villa Dolores.
10 minutos antes de lo previsto, el trío cordobés saltó al escenario para comenzar con el show. En la primera salida, La Konga interpretó grandes éxitos de la banda, como "Te mentiría", "Universo paralelo", "Yo no te pido la luna", "Tengo que colgar", "Perfecta" y "Dueles".
Más allá de que esas canciones son hits del trío cordobés, el momento cúlmine de la primera salida se vivió cuando Nelson Aguirre interpretó un tema que, probablemente, esté entre los cinco mejores de La Konga: "La Cabaña", un histórico himno para los románticos e infieles.
Después de una breve "pausa de hidratación", el show retomó con Diego Granadé cantando "Mira", "Sin solución" y "Volverás a mi cama". Luego, Granadé, Tamagnini y Aguirre cantaron otro de los clásicos kongueros: "Si me dices que sí".
La noche continuó con ‘Secretos’ y un clásico internacional reversionado al cuarteto: "Y cómo es él", de José Luis Perales, interpretado por Nelson Aguirre. También, antes de la segunda pausa, Diego Granadé hizo bailar a los presentes con un doblete de hits: "Una noche" y "Te perdiste mi amor".
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La tercera salida contó con temas como "Hoy", "Fingí demencia", "Adicto" y "Ya me enteré", aunque el momento de mayor conexión con el público (en este último segmento) estuvo a cargo de Pablo Tamagnini, quien interpretó dos de los temas de desamor más cantados de la noche: "Te lo agradezco" y "Un buen perdedor".
Además, en el ocaso de la velada, Tamagnini cantó por vez primera, después del estreno, "Víveme" (canción de Laura Pausini reversionada al cuarteto) que salió el pasado jueves y que originalmente interpreta junto a Eugenia Quevedo
En el cierre del show sonó otro de los temas icónicos de La Konga, "Ya no más", caracterizado por el sonido del ukelele tocado por Nelson Aguirre, quien después del tema lanzó suavemente el instrumento musical y lo regaló a un grupo de fanáticos.
En pocas palabras
- La Konga: El grupo de cuarteto brindó un show en el Arena Maipú ante miles de fanáticos.
- Clima adverso: Las bajas temperaturas y la nieve no impidieron que el público disfrutara del espectáculo a puro baile.
- Repertorio: La banda presentó un variado setlist con clásicos y nuevos éxitos, incluyendo reversiones de temas internacionales.