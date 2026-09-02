La Konga se consolida como el mayor fenómeno del cuarteto argentino. En el marco de una intensa gira nacional e internacional, el grupo regresa a Mendoza para reencontrarse con su público en una noche que promete convertirse en una verdadera fiesta. El show será el sábado 5 de septiembre en el Arena Maipú Stadium (Emilio Civit y Maza) a las 22 para presentar su nuevo show.
La Konga vuelve a Mendoza con su nuevo show
La Konga vuelve a Mendoza con un espectáculo que recorrerá sus grandes éxitos y sus más recientes lanzamientos. Entradas disponibles.
Las entradas están disponibles en Ticketek.com.ar y boletería del estadio. Habrá sectores especiales y una noche a puro baile.
La Konga: gira nacional y nuevos hits
El presente de La Konga es contundente. Semanas atrás agotó tres funciones consecutivas en el Movistar Arena (Buenos Aires), con una producción de gran nivel, una puesta en escena impactante y la participación de invitados especiales.
Ese crecimiento también se refleja en una gira que continúa recorriendo Argentina y el exterior. Durante este año, La Konga llevó su música a Estados Unidos con presentaciones en ciudades como Nueva York, Miami y West Palm Beach, además de sumar fechas en los principales escenarios del país y de Uruguay.
A la par de sus conciertos, la banda sigue ampliando su repertorio con nuevos lanzamientos y colaboraciones junto a destacados artistas de distintos géneros musicales. Esa combinación de cuarteto, música popular y fusiones contemporáneas le permitió conquistar nuevas audiencias y acumular millones de reproducciones en plataformas digitales, consolidándose como uno de los grupos más exitosos de la escena argentina.
Recientemente sorprendieron con una versión en vivo con el Grupo Red del hit “No Podré Olvidarme de ti”. La canción es un ícono de la cumbia de los ‘90, que volvió a sonar en vivo en el Movistar Arena de Buenos Aires. Con su peculiar baile, Javito líder del Grupo Red junto a Nelson Aguirre de La Konga interpretaron este clásico de la música bailable.
Una gran fiesta en Mendoza
Con más de dos décadas de trayectoria, Pablo Tamagnini, Nelson Aguirre, Diego Granadé y su banda llegan nuevamente a Mendoza para ofrecer un show pensado para cantar, bailar y disfrutar de principio a fin.
Para este nuevo show en el Arena, habrá un sector vip, platea y campo para vivir la experiencia del mejor cuarteto a pleno.
En pocas palabras
- La Konga en Mendoza: el grupo de cuarteto se presentará en el Arena Maipú Stadium el sábado 5 de septiembre con un show renovado.
- Entradas disponibles: los tickets para el espectáculo se pueden adquirir a través de Ticketek.com.ar y en la boletería del estadio.
- Éxito nacional e internacional: la banda consolida su crecimiento con una gira que incluye presentaciones en Argentina, Estados Unidos y Uruguay, además de nuevos lanzamientos musicales.