La Konga vuelve a Mendoza con su nuevo show

Ese crecimiento también se refleja en una gira que continúa recorriendo Argentina y el exterior. Durante este año, La Konga llevó su música a Estados Unidos con presentaciones en ciudades como Nueva York, Miami y West Palm Beach, además de sumar fechas en los principales escenarios del país y de Uruguay.

A la par de sus conciertos, la banda sigue ampliando su repertorio con nuevos lanzamientos y colaboraciones junto a destacados artistas de distintos géneros musicales. Esa combinación de cuarteto, música popular y fusiones contemporáneas le permitió conquistar nuevas audiencias y acumular millones de reproducciones en plataformas digitales, consolidándose como uno de los grupos más exitosos de la escena argentina.

Recientemente sorprendieron con una versión en vivo con el Grupo Red del hit “No Podré Olvidarme de ti”. La canción es un ícono de la cumbia de los ‘90, que volvió a sonar en vivo en el Movistar Arena de Buenos Aires. Con su peculiar baile, Javito líder del Grupo Red junto a Nelson Aguirre de La Konga interpretaron este clásico de la música bailable.

Una gran fiesta en Mendoza

Con más de dos décadas de trayectoria, Pablo Tamagnini, Nelson Aguirre, Diego Granadé y su banda llegan nuevamente a Mendoza para ofrecer un show pensado para cantar, bailar y disfrutar de principio a fin.

Para este nuevo show en el Arena, habrá un sector vip, platea y campo para vivir la experiencia del mejor cuarteto a pleno.