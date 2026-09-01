Durante septiembre, el Teatro Tajamar (San Martín 1921, Ciudad) se convertirá en la sede de "Jueves de Solos y Solas", un ciclo de unipersonales que reunirá reconocidas producciones de la provincia. Las funciones se llevarán a cabo todos los jueves a las 21:30, combinando obras consolidadas y nuevos proyectos con el objetivo de visibilizar, promover y fortalecer la producción teatral independiente.
Jueves de Solos y Solas: Teatro Tajamar continúa con el ciclo dedicado al unipersonal
Durante septiembre, la sala mendocina reunirá destacadas producciones locales y una propuesta internacional, consolidando un espacio de encuentro con uno de los formatos más desafiantes de las artes escénicas.
A lo largo de cuatro fechas, la programación ofrecerá una amplia variedad de géneros y poéticas que culminarán a fin de mes con un estreno absoluto.
Las entradas están disponibles a través de la plataforma EntradaWeb y en la boletería del teatro. Se ofrecen promociones especiales para quienes asistan a más de una función del ciclo.
Además de la propuesta en escena, al finalizar cada función se invitará a los espectadores a participar de un espacio de desmontaje. Este intercambio entre el público y los artistas estará coordinado por el director Ariel Blasco para conocer en profundidad el detrás de escena del proceso creativo.
Programación completa ciclo "Solos y Solas"
Septiembre:
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3/9: Bitácora – Darío Martínez
10/9: Las Plantas – Andrea Cortez
17/9: El Inglés – Guillermo Troncoso
24/9: Miocardio – Sofía Persia (Estreno)
En pocas palabras
- Ciclo Teatral: El Teatro Tajamar presenta "Jueves de Solos y Solas" durante septiembre.
- Propuesta: El ciclo reúne producciones locales de unipersonales todos los jueves a las 21:30.
- Interacción: Tras cada función, se realizará un espacio de intercambio entre artistas y público.