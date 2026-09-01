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Jueves de Solos y Solas: Teatro Tajamar continúa con el ciclo dedicado al unipersonal

Durante septiembre, la sala mendocina reunirá destacadas producciones locales y una propuesta internacional, consolidando un espacio de encuentro con uno de los formatos más desafiantes de las artes escénicas.

Gonzalo Ponce
Por Gonzalo Ponce [email protected]
Bitácora, la obra que inaugura los jueves del Solos y solas de septiembre.

"Bitácora", la obra que inaugura los jueves del "Solos y solas" de septiembre.

Durante septiembre, el Teatro Tajamar (San Martín 1921, Ciudad) se convertirá en la sede de "Jueves de Solos y Solas", un ciclo de unipersonales que reunirá reconocidas producciones de la provincia. Las funciones se llevarán a cabo todos los jueves a las 21:30, combinando obras consolidadas y nuevos proyectos con el objetivo de visibilizar, promover y fortalecer la producción teatral independiente.

A lo largo de cuatro fechas, la programación ofrecerá una amplia variedad de géneros y poéticas que culminarán a fin de mes con un estreno absoluto.

Las entradas están disponibles a través de la plataforma EntradaWeb y en la boletería del teatro. Se ofrecen promociones especiales para quienes asistan a más de una función del ciclo.

Además de la propuesta en escena, al finalizar cada función se invitará a los espectadores a participar de un espacio de desmontaje. Este intercambio entre el público y los artistas estará coordinado por el director Ariel Blasco para conocer en profundidad el detrás de escena del proceso creativo.

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Programación completa ciclo "Solos y Solas"

Septiembre:

  • 3/9: Bitácora – Darío Martínez

  • 10/9: Las Plantas – Andrea Cortez

  • 17/9: El Inglés – Guillermo Troncoso

  • 24/9: Miocardio – Sofía Persia (Estreno)

En pocas palabras

  • Ciclo Teatral: El Teatro Tajamar presenta "Jueves de Solos y Solas" durante septiembre.
  • Propuesta: El ciclo reúne producciones locales de unipersonales todos los jueves a las 21:30.
  • Interacción: Tras cada función, se realizará un espacio de intercambio entre artistas y público.
Resumen generado por Thinkindot AI

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