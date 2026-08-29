Rodrigo Casavalle vuelve a Mendoza con "Monólogos Heroicos": última función del año

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El lado B de los superhéroes

“Monólogos Heroicos” es un show de humor en el que, sin quitarse sus trajes distintivos, las figuras del universo del cómic suben al escenario a hacer stand up para mostrar su lado más terrenal, sacando a la luz sus secretos más preciados y sus miserias cotidianas.

Desde la ficción, la obra aborda desopilantes situaciones: la relación tóxica entre Batman y Robin o una conmovedora historia de crianza de Superman en la provincia de San Juan o la compleja realidad de Spiderman sumido en estafas piramidales del "telar de la abundancia". El espectáculo repasa las travesías de Flash con negocios de importación desde Paraguay y la particular lucha del ratón Mickey por lograr sus aportes jubilatorios.