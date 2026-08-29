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Domingo 30

Rodrigo Casavalle vuelve a Mendoza con "Monólogos Heroicos": última función del año

El actor y comediante presentará su unipersonal en el que los superhéroes más famosos muestran su lado B a través del stand up

Gonzalo Ponce
Por Gonzalo Ponce [email protected]
Monólogos heroicos se presenta por última vez en el año en Mendoza.

Monólogos heroicos se presenta por última vez en el año en Mendoza.

El actor, director y guionista Rodrigo Casavalle regresa a los escenarios locales este domingo 30 de agosto, a las 20 con “Monólogos Heroicos: El Clásico” en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad). Será la única función en lo que resta del año en la provincia de este exitoso espectáculo humorístico, producido por Universo Silvia. Los personajes emblemáticos de los cómics dejan de lado sus superpoderes para revelar sus aspectos más terrenales y cotidianos. Las entradas se consiguen en Entradaweb.

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El lado B de los superhéroes

“Monólogos Heroicos” es un show de humor en el que, sin quitarse sus trajes distintivos, las figuras del universo del cómic suben al escenario a hacer stand up para mostrar su lado más terrenal, sacando a la luz sus secretos más preciados y sus miserias cotidianas.

Desde la ficción, la obra aborda desopilantes situaciones: la relación tóxica entre Batman y Robin o una conmovedora historia de crianza de Superman en la provincia de San Juan o la compleja realidad de Spiderman sumido en estafas piramidales del "telar de la abundancia". El espectáculo repasa las travesías de Flash con negocios de importación desde Paraguay y la particular lucha del ratón Mickey por lograr sus aportes jubilatorios.

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Monólogos heroicos, un fenómeno con proyección internacional

Con más de 15 años de trayectoria en la actuación, el cine, la televisión y la publicidad, Rodrigo Casavalle ha consolidado esta propuesta con un extenso recorrido. La obra ya se ha presentado en más de 13 ciudades argentinas -como Mar del Plata, Bariloche, Ushuaia, Salta y Buenos Aires- y ha traspasado las fronteras nacionales con funciones en Chile, Uruguay y España. Incluso, durante el 2025 concretó una gira europea con presentaciones en ciudades como Barcelona y Madrid.

El regreso de Casavalle a la provincia se da además en un momento destacado de su carrera audiovisual, tras haber formado parte del elenco de la segunda temporada de “División Palermo”, la serie de Netflix.

Ficha del espectáculo

  • Obra: Monólogos Heroicos (El Clásico)

  • Actúa y dirige: Rodrigo Casavalle

  • Fecha: Domingo 30 de agosto

  • Hora: 20.

  • Lugar: Teatro Mendoza

  • Producción: Universo Silvia

  • Entradas: Disponibles en Entradaweb

En pocas palabras

  • Rodrigo Casavalle: regresa a Mendoza con "Monólogos Heroicos" para la última función del año el domingo 30 de agosto.
  • Humor de superhéroes: el unipersonal presenta el lado B de figuras icónicas a través del stand up, mostrando sus aspectos cotidianos y secretos.
  • Trayectoria: el espectáculo, con más de 15 años de recorrido, ha sido presentado internacionalmente.
Resumen generado por Thinkindot AI

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