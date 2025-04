El espíritu viajero del actor Rodrigo Casavalle esconde la clave de su éxito en los teatros

Embed - Rodrigo Casavalle en la piel de superhéroes para explicar su unipersonal "Monólogos heroicos"

Un fenómeno para el arte escénico de los últimos tiempos. Es la única obra local que, con 5 años en cartel, se ha montado en casi todos los teatros de Mendoza y en muchas de esas decenas de funciones agotó localidades.

Rodrigo Casavalle nació y creció en Necochea -"se fue criando", diría uno de sus superhéroes-. Lleva más de 20 años radicado en Mendoza. Hizo el camino inverso, podría decirse: desde el interior del país fue haciéndose un lugar en la vidriera del teatro nacional, Capital Federal.

Durante la adolescencia, con el maestro de su ciudad natal Danilo Devizia descubrió la actuación; pero consciente de la dificultad de vivir del teatro se decidió por probar carreras de mejor salida laboral. Y para eso se fue a estudiar a Mar del Plata.

El actor antes fue perito en granos devenido viajante

Hotelería y turismo se adecuaban mejor a su lugar de pertenencia, la costa argentina; sin embargo terminó recibiéndose de Perito en Granos ¡Sí! No es chiste, aunque en el relato del actor lo parezca. Hasta lamenta no tener el título para mostrarlo.

"No es joda, es una carrera de 2 años muy relacionada al campo; en mi ciudad, Necochea, la gente conseguía buenos trabajos con ese título; literalmente tenés que dedicarte a contar granos de cereales y esas cosas, y analizar la calidad", explica y admite que duró un día trabajando de su profesión. "Resultó una tortura pasar 6 o 7 horas contando granos", recuerda.

Fue entonces cuando optó por seguir los pasos de su papá viajante. Tomó las rutas argentinas y se mandó a visitar pueblos para vender productos de todo tipo y estilo.

Rodrigo Casavalle - actor - humor - comediante Desde Mendoza el actor Rodrigo Casavalle supo instalarse en la escena del teatro argentino. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

“Empecé a recorrer el país, de pueblo en pueblo, vendiendo de todo. Calculadoras que hablaban, relojes, lo que fuera. Y descubrí que me encantaba viajar, conocer lugares, y sí, también hacer algo de dinero”, cuenta.

Las distancias comenzaron a hacerse largas. Al Norte y al Sur de la Argentina. Hasta que un día llegó a Mendoza, provincia que guardaba en su corazón de un viaje en un Citröen 3CV con su novia Agustina cuando terminaron la secundaria y se vinieron un mes de vacaciones.

Un principio inesperado que en teatro no tiene techo ni final

En el fondo, la vida de este actor y comediante está marcada por una búsqueda constante del amor, un ir y venir entre la comedia y la tragedia, entre el teatro y la supervivencia para hallar la felicidad.

Y aunque el camino estuvo plagado de sacrificios y obstáculos, hoy Casavalle se enfrenta a un futuro brillante y con la promesa de muchos más escenarios llenos de público.

“Es como una historia que no te podés creer. Si te la cuento, pensás que es una exageración, pero es lo que me pasó”, dice Rodrigo, mientras sonríe, consciente de lo extraordinario de su relato.

Rodrigo Casavalle - actor - humor - comediante Siendo viajante es que Casavalle descubrió que en Mendoza podía dedicarse al teatro. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

“Cuando llegué a Mendoza, no sabía a dónde ir. Estaba buscando un lugar dónde poder continuar con mi hobby, la actuación. Y en ese momento, conocí al Flaco Suárez, un maestro. Estaba en Los Angelitos. Me ofreció un taller, y ahí empecé a estudiar con él”, relata el actor, cuya vida en ese instantes comenzó a dar un giro radical.

Con el tiempo, el teatro se convirtió en su refugio y, de a poco, comenzó a vestir de telones su camino. A pesar de las dificultades económicas, la pasión por actuar creció cada vez más. Una noche de insomnio, buscando un lugar donde dormir, conoció al dueño del hostel Parque Central, con quien terminó asociándose para gerenciar el hospedaje y de este modo encontró estabilidad y espacio que le permitían seguir desarrollando su arte.

“En ese tiempo, pude enfocarme en el teatro sin preocuparme tanto por el dinero. Fue una época difícil, pero hermosa. Empecé a hacer obras como ‘La Piojera’, ‘El Feo’, 'La muchacha de los libros usados' y muchas otras, y comencé a hacerme un nombre en la escena local”, afirma quien para el 150° aniversario del municipio de Las Heras, hace 4 años, compartió con Ernesto "El Flaco" Suárez una ficción televisada.

La primera vez que pisó un escenario mendocino no se la olvida más: "Fue con (el actor) Esteban Agnello, interpreté a un Pinocho que estaba enamorado de una mesita de luz".

Teatro de superhéroes con acento cuyano

El despegue de Rodrigo Casavalle en las tablas llegaría, sin dudas, con “Monólogos heroicos”, un unipersonal de superhéroesal que define como "stand up comic", que se convirtió en un éxito de taquilla del teatro mendocino. Y conquista plateas de todo el país, así como de buena parte de Latinoamérica.

La idea nació en 2017, casi por accidente, para los Premios Zero que entregaba la revista de Gaby Góngora y Darío "Pela" Manfredi. Casavalle, y su amigo, el actor Diego Quiroga, realizaron pequeños monólogos de superhéroes para presentar las ternas.

La performance fue tan bien recibida que decidió expandirla, creando una obra más completa. "Lo primero que hicimos fue hacer minimonólogos de superhéroes, y al ver cómo la gente reaccionaba, pensé, ‘esto tiene futuro’. Entonces, convertí el proyecto en un unipersonal", cuenta quien las primeras veces hacía la obra con Diego Quiroga y cuando su amigo tomó otros proyectos, se inventó al Hombre Invisible para que lo reemplace.

Rodrigo Casavalle - actor - humor - comediante El actor considera que su pasado de viajante le ayudó a que hoy sepa cómo vender sus obras al público. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

La pieza teatral, que combina humor, improvisación y una increíble versatilidad física, ha recorrido el país y vende un montón de entradas en cada ciudad que visita. Con cada función, Rodrigo se reinventa, incorporando anécdotas locales y adaptando su humor a los contextos específicos de cada ciudad.

“La respuesta de la gente es increíble. No puedo parar de hacerla, la he llevado a tantos pueblos; hasta me quedé varado con la obra en Ushuaia durante la pandemia”, destaca sobre "Monólogos heroicos", su primer unipersonal que estructuró con personajes del cómic para permitirse ocultar su timidez en el escenario.

Rodrigo Casavalle con el publico.webp Al finalizar cada función, el actor se acerca al público para agradecerle y sacarse fotos que luego sube a sus redes. Foto: Instagram

"No podría salir solo en un teatro como los standaperos, hago un unipersonal con personajes para no ser yo el que sale a escena", confiesa.

Función personalizada en un pueblo perdido de La Pampa

La relación tóxica de Batman y Robin, la conmovedora infancia de Superman en San Juan, Spiderman sumido en estafas piramidales del telar de la abundancia, Flash con negocios de importación de Paraguay o Mickey y su lucha por sus aportes jubilatorios, forman el universo de superhéroesque le han dejado a Casavalle mil anécdotas por contar.

"Una vez se me trabó la capa de Superman, tuve que salir como Mickey y con la capa de Superman; desde ese momento tengo una tijera en el camarín", revela el actor que ya trabaja en dos nuevas entregas de su unipersonal: una será "Monólogos villanos" y en otra aparecerán los personajes implícitos de la obra original, con Superman como maestro de ceremonia.

Monologos heroicos unipersonal con Rodrigo Casavalle 1.webp En "Monólogos heroicos" el actor toma a superhéroes para brindar su propia versión. Foto: Gentileza Rodrigo Casavalle

Casavalle confirma su amor por la vida de pueblo y las historias de su gente que lo inspiran al recordar: "Una vez fui a un pueblo que se llama Tres Lomas, iba a vender ahí cuando era viajante. Es un pueblito muy chiquito, aislado, al límite con La Pampa, para llegar te tenés que tomar 14 micros y te tienen que ir a buscar la ruta. Era post pandemia y como habían sacado micros me tenía que ir como 5 días antes".

"En esa estadía conocí a todos los del pueblo", narra para completar: "Llegó el día de la función y creo que no respeté nada. Hice 'Monólogos heroicos' con todas historias locales del pueblo. Fue una función personalizada, digamos".

De la tragedia a la comedia: una lección de vivir del teatro

A lo largo de su carrera, el actor aprendió a fusionar la comedia con la tragedia, algo que se refleja tanto en su vida como en su trabajo.

“No voy a mentir, hubo momentos muy difíciles. Estaba en Mendoza, sin un peso, viviendo en una cabaña de madera en Blanco Encalada, pasando frío, con mi perra Antonia... pero fue también una etapa de mucha inspiración”, se sincera.

A esa lucha por mantenerse a flote se sumó la creatividad, la búsqueda constante de proyectos. Durante la pandemia, por ejemplo, Casavalle se embarcó en una serie web llamada “Un tiempito”. Lo hizo junto a Fran Páez Grillo, "siempre que estamos juntos fluye la creatividad; él no es actor, es músico, no se animaba pero cuando actuaba la rompía", dice.

Rodrigo Casavalle - actor - humor - comediante El Teatro Independencia abrió su telón para la sesión fotográfica de Diario UNO con el actor Rodrigo Casavalle. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Y, como si fuera poco, con la serie descubrió un costado musical que luego se transformaría en “Sábado de Muñeco”, un show de humor y música acompañado por una banda en vivo con talentosos instrumentistas que también actúan.

Este espectáculo teatral también se mantiene en la cartelera local y hasta quizás se cumpla el deseo de llevarlo en la valija a España, junto a "Monólogos heroicos".

Sabado de Muñeco obra de Rodrigo Casavalle.jpg El actor encarna a Gerardo Muñeco en su show de humor musical que también planea llevarlo a España. Foto: Gentileza Martín Orozco

El actor, a la conquista del teatro de España

Hoy, con “Monólogos heroicos” consolidado como uno de los unipersonales más exitosos de Argentina, Rodrigo se prepara para su primera gira por España.

“Todavía no tengo esa carga emocional de ir a Europa. Lo tomo más como unas vacaciones con mi mamá, que sueña con visitar los pueblos de sus antepasados. Así surgió este viaje, para llevarla y de paso ir a Barcelona que siempre quise conocer. Después, me imagino que la gente se va a divertir; ya tengo dos fechas confirmadas para mayo”, comenta entusiasmado el actor que en un par de semanas parte a la nueva conquista.

Rodrigo Casavalle - actor - humor - comediante Rodrigo tiene pasajes de su obra con modismos o situaciones localistas que va adaptando según el lugar donde se presenta. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Para Rodrigo Casavalle, el humor es universal. “Con los superhéroes ya estuve en México, Colombia, Chile, Uruguay, y en todos esos lugares funcionó. A veces, chistes que aquí no hacen reír, en otro lugar se convierten en un éxito. Lo lindo es que la gente se conecta con la obra, más allá de los contextos locales”, asegura.

La experiencia de trabajar para Netflix con División Palermo

Con su éxito en las tablas, la participación en la serie de Netflix División Palermo y la expansión de su carrera, Rodrigo Casavalle no para de soñar.

El actor, que ha trabajado en videos junto al reconocido Luis Rubio (creador de Eber Ludueña) y ha protagonizado spots publicitarios para marcas nacionales y extranjeras como YPF o Ualá, consiguió un papel en la segunda temporada de la miniserie que filmó el año pasado y se espera llegue a mitad de año a la plataforma de streaming.

"Estoy en el equipo de la ministra de Seguridad del Gobierno porteño, hago un papel chiquito; creo que salgo en 2 capítulos y fue una semana de rodaje que compartí ahí con la Liga", comenta sobre la experiencia de trabajar con un elenco de figuras como Daniel Hendler, Pilar Gamboa, Santiago Korovsky y Martín Garabal (con quien había compartido set en el programa que el actor tiene en el canal de streaming Luzu TV).

“Mi cabeza nunca para, siempre estoy pensando en la próxima función, en el próximo proyecto. El teatro es un camino largo, y quiero seguir estando en contacto con la gente”, dice con convicción.

Y así, entre risas, nostalgias, reflexiones y sueños por cumplir, Rodrigo Casavalle demuestra que el mundo de la actuación es el que le da sentido a su vida. Y que gracias a la constancia y el talento, como en sus épocas de viajante, acá también tiene al público comprado.