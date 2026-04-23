Hollywood tiene una debilidad por las secuelas y por los reboot de películas y series que lograron ser un éxito entre los años 70 y 90, y ahora se está preparando el regreso de una de las producciones que marcó un antes y después en la industria: Miami Vice.
Miami Vice ya tiene a sus nuevos protagonistas: quiénes son y cuándo estrena
Hollywood está preparando el reboot de una de las series más exitosas en la historia de la televisión, y ya confirmó a sus protagonistas
¿Quiénes protagonizarán el reboot de Miami Vice?
Universal Pictures ha confirmado oficialmente el desarrollo de "Miami Vice '85", el esperado reboot cinematográfico de la legendaria serie policial que definió la estética de una década.
Esta nueva versión no solo destaca por su ambición visual, sino por la confirmación de su dupla protagonista: el flamante ganador del Oscar, Michael B. Jordan, y el nominado al premio de la Academia, Austin Butler.
Michael B. Jordan asume el desafío de interpretar al detective Ricardo "Rico" Tubbs. Por otro lado, Austin Butler se ha consolidado en los últimos años como una de las estrellas más magnéticas de su generación tras Elvis y Dune: Part Two, dará vida al carismático James "Sonny" Crockett.
En este reboot, la dirección estará a cargo de Joseph Kosinski, la mente detrás del éxito visual de Top Gun: Maverick y la esperada F1. Kosinski planea filmar la película íntegramente para formato IMAX, asegurando una experiencia inmersiva que resalte el glamour, el neón y los tonos pastel que convirtieron a la serie original en un fenómeno cultural.
El guion, realizado por Dan Gilroy (Nightcrawler), se inspirará directamente en el episodio piloto y la primera temporada de la serie original, explorando la intersección entre el lujo desenfrenado y la corrupción del narcotráfico en la Miami de mediados de los 80.
¿Cuándo estrenará el reboot de Miami Vice?
El proyecto se estrenará el 6 de agosto de 2027. Con la producción prevista para comenzar a finales de este año, "Miami Vice '85" se perfila como uno de los eventos cinematográficos más importantes de los próximos años.