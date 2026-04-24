Qué fue de Jim Sturgess, el actor que prometía ser una estrella de Hollywood y decidió alejarse

jim sturgess siempre el mismo dia

El punto de inflexión: Entre el arte y el fracaso de "Geostorm"

A diferencia de otros actores que persiguieron el universo de los superhéroes o las franquicias infinitas, Sturgess comenzó a priorizar proyectos más experimentales y menos comerciales, como "Cloud Atlas" de las hermanas Wachowski.

De esa manera, se fue alejando de a poco de Hollywood y de todo lo que ello representaba. Para peor, en el 2017 volvió con un blockbuster: "Geostorm" y la película fue dilapidada por la crítica y por la taquilla. Ese fue el momento en que se alejó definitivamente, o hasta ahora, de las superproducciones.

Embed - Across The Universe - Jim Sturgess (Beatles Cover)

El refugio en la música y el lado artístico

Pero Jim Sturgess nunca fue un actor convencional. Su verdadera pasión siempre fue la música y la composición. Durante los años de menor exposición mediática, el británico se volcó a su faceta de cantautor, participando en bandas sonoras y proyectos independientes que le permitían un control creativo que la industria del cine le negaba.

Sturgess prefirió la libertad artística de una pequeña sala de grabación sobre las alfombras rojas de Los Ángeles. Este "retiro voluntario" de la serie A de Hollywood no fue una derrota, sino una elección de vida.

jim sturgess, across the universe

El regreso: "Home Before Dark" y su redención en "Apartment 7A"

Tras un tiempo alejado de los focos principales, Jim Sturgess ha comenzado, no hace mucho, una suerte de "segundo acto" en su carrera, ahora más centrado en la televisión de calidad y el cine de género:

Home Before Dark: En esta serie de Apple TV+, Sturgess recibió elogios por su interpretación de un padre con secretos, demostrando que su madurez actoral está intacta.

En esta serie de Apple TV+, Sturgess recibió elogios por su interpretación de un padre con secretos, demostrando que su madurez actoral está intacta. Apartment 7A: Su participación más reciente en esta precuela de "El bebé de Rosemary" ha vuelto a poner su nombre en boca de los críticos, quienes destacan que su capacidad para transmitir tensión y profundidad sigue siendo de las mejores de su generación.

Con estas dos producciones, Jim Sturgess ha logrado demostrar que ya no es el joven actor que fue una promesa consolidada, pero que en su madurez sigue conservando todo su talento y que este, tal vez, lo vuelva a hacer reconocido por los espectadores.