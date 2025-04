Tano Robles: "Hacer algo con Los Cumpas es muy fuerte para mí"

"Hacer algo con Los Cumpas es muy fuerte para mí, sobre todo al principio, después uno lo va naturalizando. Pero yo que vengo de La Paz, un lugar que siempre ha estado lejos, crecí escuchando futbolistas y artistas a los que hoy me he acercado gracias a mi profesión -periodista en radio y televisión- no solo es muy fuerte, sino también algo muy bonito" resumió el querido Tano.

-¿Qué significa actuar en el Teatro Independencia para vos?

-Me ha tocado estar en presentaciones de premio, también como espectador, pero nunca en el centro de la escena. Obvio que va a ser muy fuerte, más con Los Cumpas, en una sala que representa muchísimo para los mendocinos. Además nos hemos presentado en teatros más chiquitos, pero llenos y eso me motiva, me entusiasma. Ahora, el Independencia es grande, no sé si lo vamos a llenar, pero venimos bien y vamos a tener invitados como Venancio, con una historia tremenda y también van a estar Los Chimeno con su música para hacer un espectáculo de un poco más de una hora donde la gente lo va a pasar bien porque se va a reír, y eso es lo importante, sobre todo en estos tiempos.