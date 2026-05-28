La consagrada obra "El Equilibrista" con Mauricio Dayub regresa a Mendoza

Platea Baja: $50.000

Palcos Bajos: $52.000

Platea Alta: $46.000

Palcos Altos: $48.000

Pullman: $45.000

el_equilibrista_dayub.jpg Desde 2019 Mauricio Dayub ha recibido gran cantidad de reconocimientos por la obra "El Equilibrista".

Sinopsis de "El Equilibrista"

El Equilibrista es una conmovedora y transformadora obra teatral unipersonal en la que Mauricio Dayub recorre con maestría, humor y profunda nostalgia las raíces, secretos y legados de su propia historia familiar de inmigrantes italianos.

A través de una puesta en escena lúdica y de un despliegue de teatro físico, el protagonista abre de manera metafórica y literal las "cajas" del pasado para reconstruir su propia identidad, rindiendo un emotivo homenaje a los silencios de sus ancestros, a la resiliencia de quienes cruzaron el océano y a la fragilidad de los vínculos humanos.

"El Equilibrista" es la historia que cada uno de nosotros podría contar acerca de su vida, si pudiera volver a ser niño. Es una forma soñada de compartir parte de nuestra vida, deleitando, ilusionando. Sin tristezas, con euforia y emoción. Para salir con el ímpetu necesario y demostrar que el mundo es de los que se animan a perder el equilibrio, explica la sinopsis oficial de la obra.

Parte del texto de la obra dice y resume el espíritu de la propuesta: "Mi abuelo tocaba el acordeón junto a una caja que decía 'Frágil'. Una caja similar a la que mi padre usaba para guardar las obras de arte, que remataba. Mi abuela soñaba con cajas que no abría. Un día le conté que yo también soñaba con una. Me aconsejó que no la abriera. Cuando me animé, la abrí, y entendí a mi papá. Luego abrí otra, y comprendí a mis tíos. Hasta que en la última, me encontré a mí. Mi abuelo había atravesado el mar con su acordeón, oculto en esa caja que decía 'Frágil'. El mismo mar que tuve que atravesar yo, para saber de dónde venía. Ahora entiendo por qué."

Dayub resumió sobre "El Equilibrista": "Cuando llegué a ser adulto me di cuenta de que estaba en un problema: no me gusta la vida de los adultos. No me gustan la resignación, los cumplidos, los bancos, ni los remedios. Me gustan la ilusión, la euforia, la expectativa, la posibilidad. En eso ando. Por eso este espectáculo."