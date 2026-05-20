Diego Capusotto llega al Teatro Mendoza con "Tirria", una comedia negra tan absurda como desopilante

Tirria

De qué se trata "Tirria"

“Tirria” retrata la decadencia de los Sobrado Alvear, una tradicional familia aristocrática argentina venida a menos. Cada verano, los integrantes del clan fingen viajar a Europa para sostener las apariencias, aunque en realidad permanecen ocultos durante meses dentro de los baúles abandonados de su mansión, sobreviviendo apenas a base de arroz con leche.

El único que conoce el secreto familiar es Hilario, el fiel criado interpretado por Diego Capusotto, quien parece dispuesto a todo con tal de preservar el honor de la casa. A partir de allí, la obra despliega un juego de tensiones donde los límites entre dependencia, manipulación y lealtad comienzan a desdibujarse.

Bajo la dirección de Carlos Branca, con texto de Lucas Nine y Nancy Giampaolo y producción de Damián Sequeira, la pieza cuenta además con las actuaciones de Graciela Stefani y Rafael Spregelburd, acompañados por Juano Arana, Eva Capusotto, Galo Politti y Daniel Berbedés.

Con influencias del grotesco criollo y un guiño estético a las clásicas comedias de “teléfono blanco” de los años 40, “Tirria” muestra una faceta diferente de Capusotto, lejos del sketch televisivo y del stand up.

En esta oportunidad, el actor sorprende con un personaje secundario cargado de matices, ironía y un timing preciso que potencia el humor escena tras escena.