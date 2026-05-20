Diego Capusotto regresa a Mendoza para presentar “Tirria”, una comedia negra disparatada que combina absurdo, tensión y humor en una puesta teatral tan compleja como divertida. La función será este viernes 22 de mayo, a las 22, en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad), con entradas a la venta a través de la plataforma TuEntrada.
Diego Capusotto llega al Teatro Mendoza con "Tirria", una comedia negra tan absurda como desopilante
El actor y humorista se presentará este viernes 22 en la Ciudad de Mendoza con una propuesta teatral diferente, cargada de humor negro, tensión y situaciones delirantes. Quedan pocas entradas disponibles
Una propuesta teatral original, absurda y sorprendente que promete una noche de risas, incomodidad y reflexión. Las entradas tienen valores que van desde los $35.000 hasta los $55.000, según ubicación, aunque algunos sectores ya están agotados.
La obra, que tuvo una destacada recepción en la cartelera porteña, llega ahora a la capital mendocina con un espectáculo de 90 minutos que propone al público sumergirse en una historia tan hilarante como inquietante.
De qué se trata "Tirria"
“Tirria” retrata la decadencia de los Sobrado Alvear, una tradicional familia aristocrática argentina venida a menos. Cada verano, los integrantes del clan fingen viajar a Europa para sostener las apariencias, aunque en realidad permanecen ocultos durante meses dentro de los baúles abandonados de su mansión, sobreviviendo apenas a base de arroz con leche.
El único que conoce el secreto familiar es Hilario, el fiel criado interpretado por Diego Capusotto, quien parece dispuesto a todo con tal de preservar el honor de la casa. A partir de allí, la obra despliega un juego de tensiones donde los límites entre dependencia, manipulación y lealtad comienzan a desdibujarse.
Bajo la dirección de Carlos Branca, con texto de Lucas Nine y Nancy Giampaolo y producción de Damián Sequeira, la pieza cuenta además con las actuaciones de Graciela Stefani y Rafael Spregelburd, acompañados por Juano Arana, Eva Capusotto, Galo Politti y Daniel Berbedés.
Con influencias del grotesco criollo y un guiño estético a las clásicas comedias de “teléfono blanco” de los años 40, “Tirria” muestra una faceta diferente de Capusotto, lejos del sketch televisivo y del stand up.
En esta oportunidad, el actor sorprende con un personaje secundario cargado de matices, ironía y un timing preciso que potencia el humor escena tras escena.