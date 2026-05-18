El sábado 23 de mayo, a las 21:30, la emblemática sala del Teatro Quintanilla (plaza Independencia) recibirá una nueva función de “Glorias del Este”, la comedia protagonizada por los queridos actores mendocinos Aníbal Villa y Marcelo Lacerna, quienes bajo la dirección de Daniel Posada ponen en escena una historia que despliega humor, ternura y una profunda reivindicación de la identidad barrial y los lazos colectivos.
Dos grandes de la actuación mendocina buscan salvar a un club de barrio en "Glorias del Este"
Aníbal Villa y Marcelo Lacerna vuelven a escena bajo la dirección de Daniel Posada. Una comedia entrañable que combina el juego del sapo, la amistad y un disparatado viaje a Las Vegas
Las entradas se consiguen en forma anticipada en el sitio EntradaWeb.
La trama sigue de cerca a Polo y Justino, los últimos sobrevivientes de la comisión directiva de un querido club de barrio que se resiste con uñas y dientes a desaparecer ante la crisis.
Con ingenio, obstinación y una dosis de locura, ambos personajes encuentran una luz de esperanza en el tradicional juego del Sapo, una disciplina en la que supieron brillar a nivel nacional en sus años de juventud. La gran oportunidad para saldar las deudas de la institución y mantener vivo su espíritu aparece de la forma más inesperada: un campeonato internacional de Sapo a realizarse en la vibrante ciudad de Las Vegas.
La puesta, inspirada originalmente en la obra “Más muertos que vivos” de María Rosa Pfeiffer y enriquecida con textos del propio Aníbal Villa, busca la complicidad con el espectador a través de las risas, hablando en el fondo sobre la amistad, la pertenencia y la resistencia de las pasiones populares.
Glorias del Este: una historia con memoria y vigencia
Desde su estreno en el año 2024, “Glorias del Este” ha cosechado el aplauso del público y buenas críticas en cada una de sus temporadas. Hay que recordar que la propuesta nació bajo la dirección del recordado realizador Claudio Martínez, y hoy continúa su exitoso camino federal con Daniel Posada al frente, reafirmando la vigencia de los clásicos de la cartelera local.