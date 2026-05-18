Dos grandes de la actuación mendocina buscan salvar a un club de barrio en "Glorias del Este"

Glorias del Este Obra de teatro mendocina.jpg Glorias del Este en el Quintanilla. Este sábado.

Con ingenio, obstinación y una dosis de locura, ambos personajes encuentran una luz de esperanza en el tradicional juego del Sapo, una disciplina en la que supieron brillar a nivel nacional en sus años de juventud. La gran oportunidad para saldar las deudas de la institución y mantener vivo su espíritu aparece de la forma más inesperada: un campeonato internacional de Sapo a realizarse en la vibrante ciudad de Las Vegas.

La puesta, inspirada originalmente en la obra “Más muertos que vivos” de María Rosa Pfeiffer y enriquecida con textos del propio Aníbal Villa, busca la complicidad con el espectador a través de las risas, hablando en el fondo sobre la amistad, la pertenencia y la resistencia de las pasiones populares.

Glorias del Este: una historia con memoria y vigencia

Desde su estreno en el año 2024, “Glorias del Este” ha cosechado el aplauso del público y buenas críticas en cada una de sus temporadas. Hay que recordar que la propuesta nació bajo la dirección del recordado realizador Claudio Martínez, y hoy continúa su exitoso camino federal con Daniel Posada al frente, reafirmando la vigencia de los clásicos de la cartelera local.