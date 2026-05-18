Inicio Espectáculos Humor
Sábado 23 de mayo

Dos grandes de la actuación mendocina buscan salvar a un club de barrio en "Glorias del Este"

Aníbal Villa y Marcelo Lacerna vuelven a escena bajo la dirección de Daniel Posada. Una comedia entrañable que combina el juego del sapo, la amistad y un disparatado viaje a Las Vegas

Gonzalo Ponce
Por Gonzalo Ponce [email protected]
Marcelo Lacerna y Aníbal Villa.

Marcelo Lacerna y Aníbal Villa.

El sábado 23 de mayo, a las 21:30, la emblemática sala del Teatro Quintanilla (plaza Independencia) recibirá una nueva función de “Glorias del Este”, la comedia protagonizada por los queridos actores mendocinos Aníbal Villa y Marcelo Lacerna, quienes bajo la dirección de Daniel Posada ponen en escena una historia que despliega humor, ternura y una profunda reivindicación de la identidad barrial y los lazos colectivos.

Las entradas se consiguen en forma anticipada en el sitio EntradaWeb.

La trama sigue de cerca a Polo y Justino, los últimos sobrevivientes de la comisión directiva de un querido club de barrio que se resiste con uñas y dientes a desaparecer ante la crisis.

Glorias del Este Obra de teatro mendocina.jpg
Glorias del Este en el Quintanilla. Este s&aacute;bado.

Glorias del Este en el Quintanilla. Este sábado.

Con ingenio, obstinación y una dosis de locura, ambos personajes encuentran una luz de esperanza en el tradicional juego del Sapo, una disciplina en la que supieron brillar a nivel nacional en sus años de juventud. La gran oportunidad para saldar las deudas de la institución y mantener vivo su espíritu aparece de la forma más inesperada: un campeonato internacional de Sapo a realizarse en la vibrante ciudad de Las Vegas.

La puesta, inspirada originalmente en la obra “Más muertos que vivos” de María Rosa Pfeiffer y enriquecida con textos del propio Aníbal Villa, busca la complicidad con el espectador a través de las risas, hablando en el fondo sobre la amistad, la pertenencia y la resistencia de las pasiones populares.

Glorias del Este: una historia con memoria y vigencia

Desde su estreno en el año 2024, “Glorias del Este” ha cosechado el aplauso del público y buenas críticas en cada una de sus temporadas. Hay que recordar que la propuesta nació bajo la dirección del recordado realizador Claudio Martínez, y hoy continúa su exitoso camino federal con Daniel Posada al frente, reafirmando la vigencia de los clásicos de la cartelera local.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar