El sábado 23 de mayo, a las 21, la compañía independiente Valkirias Danza Versátil presentará la obra interactiva "Intrépida" en la Sala 2 de la Nave Cultural (Las cubas 201, Ciudad), una propuesta escénica interdisciplinaria que combina danza, música y teatro, donde el público asistente decidirá, a través de sus elecciones, el rumbo de la historia y el destino de los protagonistas en tiempo real. Las entradas se consiguen a través de EntradaWeb o en la boletería de la sala (el mismo día de la función).
El público elige el destino: llega "Intrépida", una ambiciosa propuesta de teatro y danza interactiva
La compañía independiente Valkirias Danza Versátil presenta una experiencia inmersiva ambientada en los años 30, con dos desarrollos narrativos y cuatro finales posibles según el voto de la platea
Elige tu propia aventura: la trama y su dinámica
Ambientada en la Oklahoma de los años '30, en plena era de la Gran Depresión, la obra teatral sigue de cerca los pasos de Inés Saylor, una joven con grandes aspiraciones pero con una marcada adicción a robar, que busca escribir su propio destino.
La propuesta quiebra la cuarta pared e invita a los espectadores a sumergirse en una aventura cargada de tensión, emoción y giros inesperados. Al contar con la participación del público para destrabar momentos clave, la puesta propone dos posibles desarrollos narrativos y cuatro finales diferentes, haciendo que cada función sea una experiencia única e irrepetible tanto para el elenco sobre las tablas como para la platea.
“Es una obra interactiva e interdisciplinaria que alberga dos posibles desarrollos y cuatro finales diferentes, lo que conlleva a los artistas y al espectador a vivir en tiempo real esta historia”, detalló Anita Arrieta, escritora, coreógrafa e intérprete de la pieza.
Producción y talento local
La dirección general de la propuesta está a cargo de Lautaro Volpe, mientras que la producción corre por cuenta de Valkirias Danza Versátil. Esta compañía independiente, dirigida por Arrieta, está integrada actualmente por 20 bailarinas y desarrolla desde 2021 un trabajo artístico ininterrumpido en la escena mendocina, fusionando diferentes estilos de danza con fuertes apuestas escénicas y audiovisuales.
Bajo el lema “La lucha por las mujeres y la cultura acá, es bailada”, la agrupación se consolida como una de las propuestas emergentes con mayor identidad performática de la región. Para esta función especial de "Intrépida", se sumarán además como artistas invitados Nahuel Arce, Santiago Petit, Llanca Berjeli y Carla Baieli, entre otros.