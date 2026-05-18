El público elige el destino: llega "Intrépida", una ambiciosa propuesta de teatro y danza interactiva

La propuesta quiebra la cuarta pared e invita a los espectadores a sumergirse en una aventura cargada de tensión, emoción y giros inesperados. Al contar con la participación del público para destrabar momentos clave, la puesta propone dos posibles desarrollos narrativos y cuatro finales diferentes, haciendo que cada función sea una experiencia única e irrepetible tanto para el elenco sobre las tablas como para la platea.

“Es una obra interactiva e interdisciplinaria que alberga dos posibles desarrollos y cuatro finales diferentes, lo que conlleva a los artistas y al espectador a vivir en tiempo real esta historia”, detalló Anita Arrieta, escritora, coreógrafa e intérprete de la pieza.

Intrépida obra de teatro 3 La propuesta incluye un numeroso elenco con 20 bailarinas.

Producción y talento local

La dirección general de la propuesta está a cargo de Lautaro Volpe, mientras que la producción corre por cuenta de Valkirias Danza Versátil. Esta compañía independiente, dirigida por Arrieta, está integrada actualmente por 20 bailarinas y desarrolla desde 2021 un trabajo artístico ininterrumpido en la escena mendocina, fusionando diferentes estilos de danza con fuertes apuestas escénicas y audiovisuales.

Bajo el lema “La lucha por las mujeres y la cultura acá, es bailada”, la agrupación se consolida como una de las propuestas emergentes con mayor identidad performática de la región. Para esta función especial de "Intrépida", se sumarán además como artistas invitados Nahuel Arce, Santiago Petit, Llanca Berjeli y Carla Baieli, entre otros.