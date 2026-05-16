El 17 de mayo en el Teatro Sportsman (Paso de los Andes 1634, Godoy Cruz), “Deseo Sex” tendrá su función estreno a las 21:30. La obra de danza–teatro desembarca por primera vez en Mendoza con una propuesta sensorial que interpela al espectador desde lo íntimo y lo colectivo. Las entradas ya están disponibles a través de EntradaWeb. Es un espectáculo apto para mayores de 18 años.
"Deseo Sex" estrena en Mendoza: una experiencia escénica que pone el cuerpo en el centro del deseo
La provincia suma un nuevo estreno: “Deseo Sex”, una obra de danza teatro que propone una experiencia escénica donde el deseo se aborda desde un lugar real, humano y sin filtros
En su función estreno en Mendoza, la pieza invita a correrse del rol pasivo del espectador para entrar en un territorio más sensorial que narrativo. "A través del cuerpo, el movimiento y la conexión entre lxs intérpretes, la obra construye un lenguaje propio que pone en primer plano lo que muchas veces permanece implícito" explican desde la organización de la obra.
En escena, seis cuerpos se encuentran, se tensionan y se transforman, desplegando un recorrido emocional que atraviesa la atracción, la incomodidad, la vulnerabilidad, la libertad y el poder personal. La propuesta no busca provocar desde lo explícito, sino activar una experiencia interna en quien la atraviesa.
Lejos de ofrecer respuestas cerradas, “Deseo Sex” se posiciona como un estreno que abre preguntas: ¿qué entendemos por deseo?, ¿cómo lo habitamos?, ¿qué nos incomoda y qué nos libera? En ese cruce, la obra encuentra su potencia y su vigencia.
Con una puesta en escena que prioriza lo corporal y lo sensorial, este estreno se presenta como una de las nuevas apuestas de la escena contemporánea en Mendoza, conectando con públicos que buscan experiencias más inmersivas y personales.