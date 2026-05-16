"Deseo Sex" estrena en Mendoza: una experiencia escénica que pone el cuerpo en el centro del deseo

En escena, seis cuerpos se encuentran, se tensionan y se transforman, desplegando un recorrido emocional que atraviesa la atracción, la incomodidad, la vulnerabilidad, la libertad y el poder personal. La propuesta no busca provocar desde lo explícito, sino activar una experiencia interna en quien la atraviesa.

Lejos de ofrecer respuestas cerradas, “Deseo Sex” se posiciona como un estreno que abre preguntas: ¿qué entendemos por deseo?, ¿cómo lo habitamos?, ¿qué nos incomoda y qué nos libera? En ese cruce, la obra encuentra su potencia y su vigencia.

Con una puesta en escena que prioriza lo corporal y lo sensorial, este estreno se presenta como una de las nuevas apuestas de la escena contemporánea en Mendoza, conectando con públicos que buscan experiencias más inmersivas y personales.