Luis Miguel: aseguran que fue internado en Nueva York y hay preocupación por su salud

La salud de Luis Miguel volvió a encender las alarmas y esta vez fue Daniel Ambrosino quien puso el tema sobre la mesa en América Noticias, donde definió la situación como “preocupante”.

Según señaló el periodista, el artista estaría internado en Nueva York por un problema cardíaco, acompañado por su novia, Paloma Cuevas, y un asistente, mientras se encontraba grabando un videclip.

Lo que empezó a circular es que Luis Miguel habría ingresado a un reconocido hospital de Nueva York luego de presentar un malestar que derivó en estudios médicos más profundos.

Ambrosino indicó que la información sobre la salud del artista de 56 años ya circuló en ciclos como El Gordo y La Flaca, por Univisión y en distintos medios de México.

Además, señaló un dato llamativo: el último posteo del cantante en Instagram fue el 30 de diciembre de 2025.

La información fue difundida inicialmente por la influencer mexicana Jacqueline Martínez, más conocida como Chamonic3, quien aseguró que el Rey Sol habría ingresado al centro de salud a comienzos de esta semana. “

Supuestamente se dice que Luis Miguel desde el día lunes se encuentra hospitalizado tras sentirse mal, su novia lo habría llevado a revisión y según detectaron que tenía un problema cardíaco y hasta el momento sigue hospitalizado en Nueva York”, publicó en sus redes.

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Por el momento, ni el entorno del cantante ni el propio Luis Miguel salieron a confirmar o desmentir la noticia, por lo que todo continúa dentro del terreno de las versiones.

Tampoco hubo un parte médico oficial ni declaraciones de su equipo o de Paloma Cuevas, lo que incrementó aún más la incertidumbre entre sus fanáticos.

La preocupación creció especialmente porque el artista mantiene desde hace años un perfil extremadamente reservado respecto de su vida privada y, sobre todo, de su estado de salud.

Sus apariciones públicas son cada vez más medidas y cualquier ausencia o silencio suele disparar rumores de inmediato.

Fuente: paparazzi.com.ar