Luis Miguel no es el verdadero autor de "Ahora te puedes marchar": quien escribió la famosa canción

I Only Want To Be With You - Dusty Springfield // [Traducción al Español] Aquí la canción original de "Ahora te puedes marchar" protagonizada por Luis Miguel

La versión en español que popularizó Luis Miguel fue adaptada por el compositor español Luis Gómez-Escolar. Esta adaptación se incluyó en el álbum Soy como quiero ser, lanzado en 1987, y marcó un punto de inflexión en la carrera del artista, consolidándolo como una estrella del pop latino.

Mientras que la versión original de Dusty Springfield tiene un tono alegre y enamorado, la adaptación de Luis Gómez-Escolar presenta una letra más decidida y hasta desafiante. Es decir, la letra en español no es una traducción literal, sino una reescritura que mantiene la estructura musical, pero le da un giro totalmente diferente al mensaje. Pues La frase "Si no supiste amar, ahora te puedes marchar" se convirtió en un himno de empoderamiento y cierre definitivo a una relación insatisfactoria.

Si bien Luis Miguel popularizó "Ahora te puedes marchar" en el ámbito latinoamericano, la canción tiene un verdadero escritor y un origen británico que ha pasado por diversas adaptaciones lingüísticas y culturales. Su capacidad para conectar con audiencias de diferentes generaciones y culturas es testimonio de su calidad y universalidad.

Luis Miguel y Luis Gomez Escolar En la primera imagen vemos a Luis Miguel y en la imagen derecha vemos al verdadero creador de su éxito "Ahora te puedes marchar", Luis Gómez Escolar

Otras versiones de esta canción