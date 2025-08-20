Inicio Sociedad Luis Miguel
Curiosidades

Luis Miguel no es el verdadero autor de "Ahora te puedes marchar": quien escribió la famosa canción

Esta canción es uno de los grandes éxitos de Luis Miguel, pero lo que pocos saben es que se trata de una versión adaptada de una canción británica

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Luis Miguel no es el verdadero autor de Ahora te puedes marchar: quién escribió la famosa canción

Luis Miguel no es el verdadero autor de "Ahora te puedes marchar": quién escribió la famosa canción

"Ahora te puedes marchar" es una de las canciones más emblemáticas de Luis Miguel, lanzada en 1987 como parte de su álbum Soy como quiero ser. Aunque muchos la asocian exclusivamente con el cantante mexicano, su origen es mucho más amplio y su historia revela una red de influencias y adaptaciones que la han convertido en un clásico internacional.

¿Quién no ha limpiado su casa con esta canción de Luis Miguel? ¿Quién no se ha despertado con este ritmo o ha bailado con él? Sin duda, serán muchas personas la que lo han hecho, sobre todo madres y abuelas. Pues el ritmo y letra pegadiza que protagoniza "Luismi", hicieron que se volviera inolvidable. Pero lo que no todos saben es que esta canción es en realidad una versión en español de un tema originalmente escrito en inglés.

Luis Miguel no es el verdadero autor de "Ahora te puedes marchar": quien escribió la famosa canción

La melodía de "Ahora te puedes marchar" proviene de la canción británica "I Only Want to Be with You", escrita en 1963 por los compositores Mike Hawker e Ivor Raymonde. La primera en interpretarla fue la cantante Dusty Springfield en 1964, logrando un éxito inmediato.

Embed - I Only Want To Be With You - Dusty Springfield // [Traducción al Español]

La versión en español que popularizó Luis Miguel fue adaptada por el compositor español Luis Gómez-Escolar. Esta adaptación se incluyó en el álbum Soy como quiero ser, lanzado en 1987, y marcó un punto de inflexión en la carrera del artista, consolidándolo como una estrella del pop latino.

Mientras que la versión original de Dusty Springfield tiene un tono alegre y enamorado, la adaptación de Luis Gómez-Escolar presenta una letra más decidida y hasta desafiante. Es decir, la letra en español no es una traducción literal, sino una reescritura que mantiene la estructura musical, pero le da un giro totalmente diferente al mensaje. Pues La frase "Si no supiste amar, ahora te puedes marchar" se convirtió en un himno de empoderamiento y cierre definitivo a una relación insatisfactoria.

Si bien Luis Miguel popularizó "Ahora te puedes marchar" en el ámbito latinoamericano, la canción tiene un verdadero escritor y un origen británico que ha pasado por diversas adaptaciones lingüísticas y culturales. Su capacidad para conectar con audiencias de diferentes generaciones y culturas es testimonio de su calidad y universalidad.

Luis Miguel y Luis Gomez Escolar
En la primera imagen vemos a Luis Miguel y en la imagen derecha vemos al verdadero creador de su éxito

En la primera imagen vemos a Luis Miguel y en la imagen derecha vemos al verdadero creador de su éxito "Ahora te puedes marchar", Luis Gómez Escolar

Otras versiones de esta canción

  • La versión del grupo Bay City Rollers (1976), con un estilo más pop adolescente.
  • La versión del grupo británico The Tourists (1979), que alcanzó los primeros puestos de las listas de éxitos en el Reino Unido.
  • La adaptación de Samantha Fox (1989), con tintes más cercanos al dance y al pop de los 80.
  • Además, existen versiones en francés, alemán e italiano, lo que demuestra la universalidad de la melodía.

Temas relacionados:

Te puede interesar