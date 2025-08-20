Luis Miguel no es el verdadero autor de "Ahora te puedes marchar": quien escribió la famosa canción

Embed - I Only Want To Be With You - Dusty Springfield // [Traducción al Español]
Aquí la canción original de "Ahora te puedes marchar" protagonizada por Luis Miguel
La versión en español que popularizó Luis Miguel fue adaptada por el compositor español Luis Gómez-Escolar. Esta adaptación se incluyó en el álbum Soy como quiero ser, lanzado en 1987, y marcó un punto de inflexión en la carrera del artista, consolidándolo como una estrella del pop latino.
Mientras que la versión original de Dusty Springfield tiene un tono alegre y enamorado, la adaptación de Luis Gómez-Escolar presenta una letra más decidida y hasta desafiante. Es decir, la letra en español no es una traducción literal, sino una reescritura que mantiene la estructura musical, pero le da un giro totalmente diferente al mensaje. Pues La frase "Si no supiste amar, ahora te puedes marchar" se convirtió en un himno de empoderamiento y cierre definitivo a una relación insatisfactoria.
Si bien Luis Miguel popularizó "Ahora te puedes marchar" en el ámbito latinoamericano, la canción tiene un verdadero escritor y un origen británico que ha pasado por diversas adaptaciones lingüísticas y culturales. Su capacidad para conectar con audiencias de diferentes generaciones y culturas es testimonio de su calidad y universalidad.
Luis Miguel y Luis Gomez Escolar
En la primera imagen vemos a Luis Miguel y en la imagen derecha vemos al verdadero creador de su éxito "Ahora te puedes marchar", Luis Gómez Escolar
Otras versiones de esta canción
- La versión del grupo Bay City Rollers (1976), con un estilo más pop adolescente.
- La versión del grupo británico The Tourists (1979), que alcanzó los primeros puestos de las listas de éxitos en el Reino Unido.
- La adaptación de Samantha Fox (1989), con tintes más cercanos al dance y al pop de los 80.
- Además, existen versiones en francés, alemán e italiano, lo que demuestra la universalidad de la melodía.