El estilo de este signo es audaz, deportivo y minimalista. Te gusta combinar jeans, con zapatillas urbanas, un buen cardigan, y cartera. Buscas prendas que permitan moverte y mostrar seguridad.
Jeans
Los jeans son elegidos por los nacidos bajo el signo de Aries.
TAURO
Siempre elegís calidad antes de cantidad. Te gusta verte sensual. Elegis tejidos suaves y en tonos tierra o verde. La ropa debe ser cómoda pero elegante.
GÉMINIS
Te encanta mezclar estilos. Buscas prendas con estampas, remeras con frases, accesorios divertidos y coloridos.
CÁNCER
Te encanta usar ropa que tenga historia, que sea heredada o que signifique un refugio emocional. Es normal que le guste revisar el placard de su madre o de su abuela buscando "tesoros".
Ropa vintage
La ropa vintage es la favorita de Cáncer.
LEO
Este signo se destaca por usar ropa con brillo personal, llamativa, con presencia. Te gustan los accesorios en color dorado, holgadas, mangas grandes, etc.
VIRGO
Este signo elige vestirse con prolijidad y con prendas que sean funcionales. Te gustan las prendas limpias, looks monocromáticos, bolsos grandes y organizados.
LIBRA
Este signo del zodíaco ama combinar texturas, colores, estampados, etc. Te gusta la ropa en color rosado, entalladas, etc.
ESCORPIO
Este signo tiene un estilo magnético, intenso, enigmático. Te gustan las prendas en color negro, transparentes, de cuero, etc.
SAGITARIO
Este signo del zodíaco es libre, aventurero, despreocupado. Le gusta usar jeans, camperas cómodas, borcegos, morrales, etc. Le encanta el estilo boho chic.
Boho Chic
El estilo Boho Chic representa a Sagitario.
CAPRICORNIO
Este signo se viste para ser tomado en serio. Te gustan las prendas atemporales, pero que no sean aburridas. Usa mucha sastrería, eliges el color engro y el gris, tapados largos, etc.
ACUARIO
Es un signo original, excéntrico, se viste para romper moldes. Te gustan los colores metalizados, los looks simples y diferentes, etc.
PISCIS
Es un signo del zodíaco muy cambiante, y su ropa refleja sus emociones. Le gustan las telas fluídas, tonos de agua, brillos, estilo boho, vintage.