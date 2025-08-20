El estilo de este signo es audaz, deportivo y minimalista. Te gusta combinar jeans, con zapatillas urbanas, un buen cardigan, y cartera. Buscas prendas que permitan moverte y mostrar seguridad.

Jeans Los jeans son elegidos por los nacidos bajo el signo de Aries.

TAURO

Siempre elegís calidad antes de cantidad. Te gusta verte sensual. Elegis tejidos suaves y en tonos tierra o verde. La ropa debe ser cómoda pero elegante.

GÉMINIS

Te encanta mezclar estilos. Buscas prendas con estampas, remeras con frases, accesorios divertidos y coloridos.

CÁNCER

Te encanta usar ropa que tenga historia, que sea heredada o que signifique un refugio emocional. Es normal que le guste revisar el placard de su madre o de su abuela buscando "tesoros".

Ropa vintage La ropa vintage es la favorita de Cáncer.

LEO

Este signo se destaca por usar ropa con brillo personal, llamativa, con presencia. Te gustan los accesorios en color dorado, holgadas, mangas grandes, etc.

VIRGO

Este signo elige vestirse con prolijidad y con prendas que sean funcionales. Te gustan las prendas limpias, looks monocromáticos, bolsos grandes y organizados.

LIBRA

Este signo del zodíaco ama combinar texturas, colores, estampados, etc. Te gusta la ropa en color rosado, entalladas, etc.

ESCORPIO

Este signo tiene un estilo magnético, intenso, enigmático. Te gustan las prendas en color negro, transparentes, de cuero, etc.

SAGITARIO

Este signo del zodíaco es libre, aventurero, despreocupado. Le gusta usar jeans, camperas cómodas, borcegos, morrales, etc. Le encanta el estilo boho chic.

Boho Chic El estilo Boho Chic representa a Sagitario.

CAPRICORNIO

Este signo se viste para ser tomado en serio. Te gustan las prendas atemporales, pero que no sean aburridas. Usa mucha sastrería, eliges el color engro y el gris, tapados largos, etc.

ACUARIO

Es un signo original, excéntrico, se viste para romper moldes. Te gustan los colores metalizados, los looks simples y diferentes, etc.

PISCIS

Es un signo del zodíaco muy cambiante, y su ropa refleja sus emociones. Le gustan las telas fluídas, tonos de agua, brillos, estilo boho, vintage.