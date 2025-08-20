zonas montañas La mayor parte de las nieblas se producen al evaporarse la humedad del suelo

Si este aire frío contiene suficiente humedad, el vapor de agua se condensa en pequeñas gotas, formando la niebla. Las condiciones ideales para su formación incluyen noches despejadas con poca o ningún viento, lo que permite que la superficie se enfríe por radiación.

Increíble fenómeno en Valle de Uco

Este martes el Valle de Uco amaneció con leves precipitaciones. Para este martes se espera una máxima de 18 °C y una mínima de 3 °C. Además, más temprano se reportó mucha neblina en Ruta 40, trayecto Tunuyán a San Carlos.

Impactantes fotos: así se vio este increíble fenómeno en la ruta 40 de la provincia de Mendoza

Esto puede haber ayudado a la formación de esta increíble nube rastrera al sur de la ciudad de Mendoza, sobre la ruta 40, llegando al límite sur del Valle de Uco.

niebla ruta 40

Las imágenes fueron compartidas por Maximiliano Viale, Sandra y Andrés en la red social Twitter. Esta nube son los últimos vestigios de la niebla, según el satélite, en su etapa de disipación con la salida del sol.