Lluvia de insectos y semillas: qué es y por qué ocurre este raro fenómeno

Por qué sucede esta lluvia

El fenómeno ocurre cuando fuertes tormentas, trombas marinas o corrientes de aire elevan insectos, hojas o semillas desde la superficie y, tras recorrer varios kilómetros en la atmósfera, los dejan caer como si fueran gotas de lluvia.

INSECTOS En algunos casos, lo que parecen ser insectos son en realidad flores o semillas de árboles

En Honduras, Brasil, Rusia e incluso en algunas ciudades europeas se han registrado lluvias de peces, ranas y, más recientemente, insectos y semillas. En estos casos, los habitantes aseguran que “llovían” pequeños animales o restos vegetales del cielo, sorprendiendo tanto a la población como a los científicos que investigaron los hechos.