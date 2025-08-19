Lluvia de insectos y semillas: qué es y por qué ocurre este raro fenómeno

Los meteorólogos explican que no se trata de un misterio sobrenatural, sino de la fuerza de la naturaleza. Corrientes de aire intensas, sumadas a tormentas inusuales, pueden arrastrar organismos vivos o semillas y luego soltarlos en lugares lejanos. Así, la llamada lluvia de insectos o semillas se convierte en uno de los fenómenos meteorológicos más extraños y fascinantes registrados en nuestro planeta.
Impactos en los insectos
En ocasiones, la lluvia es tan violenta, que los animales acaban destrozados en el suelo. A veces, los animales sobreviven al golpe, particularmente los peces, lo cual hace pensar que el intervalo transcurrido entre su despegue y el retorno al suelo, es relativamente breve. Algunos testimonios describen lluvias de ranas, donde los animales están intactos tras su caída.
BICHOS
Las lluvias intensas pueden inundar hormigueros, obligando a las hormigas a buscar refugio en lugares más altos
- Adaptación al clima: los insectos han evolucionado para sobrevivir a diferentes condiciones climáticas, incluyendo la lluvia.
- Interacción con el entorno: la lluvia puede afectar la actividad y distribución de los insectos, obligándolos a buscar refugio o cambiando sus patrones de movimiento.
- Plagas y enfermedades: el clima húmedo puede favorecer la proliferación de ciertas plagas, como mosquitos, cucarachas y roedores, que buscan ambientes secos durante las lluvias.