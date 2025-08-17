Pronóstico del tiempo en Mendoza: este domingo estará agradable y el lunes, lluvias

CLIMA PRONOSTICO DEL TIEMPO LLUVIA FRIO MENDOZA (8).jpeg Foto: Diario UNO / Nicolás Rios

El martes, en tanto, volvería el buen tiempo, el cielo se presentará algo nublado, con ascenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Nevadas en la cordillera. La máxima alcanzaría los 18º, con una mínima de 6º.

Para el miércoles, no se anuncian cambios de importancia en las condiciones del tiempo, se espera una jornada con el cielo algo nublado, poco cambio de la temperatura, y vientos moderados del sector sudeste. La máxima en el Gran Mendoza llegaría a los 18º, con una mínima de 7º.

Mientras que para el jueves se espera una con tiempo inestable, el cielo estará parcialmente nublado, ascenso de la temperatura por efecto de viento Zonda durante la tarde, y el ingreso de un frente frío hacia la noche. La máxima alcanzaría los 22º, con una mínima probable de 6º.

Viento Zonda (10).jpeg El viento Zonda soplaría en altura este lunes para bajar al llano el martes, según el pronóstico del tiempo en Mendoza. Foto: Cristián Lozano / Diario Uno

El viernes se espera una jornada en que continuará la inestabilidad, el cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada, descenso de la temperatura y vientos del sector sudeste a moderada intensidad. La máxima llegaría a los 14º con una mínima de 4º.

En tanto que el sábado, en el inicio de un nuevo fin de semana, se anuncia una jornada con cielo algo nublado, poco cambio de la temperatura, vientos del sudoeste cambiando del noreste hacia la noche. Se espera una máxima probable de 13º, con una mínima de 6º.