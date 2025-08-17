Marcelo Andrade, el artista chileno cautivado por San Martín que lo humanizó en una pintura

José de San Martín-Obra de Marcelo Andrade El nuevo cuadro de San Martín pintado por el chileno Marcelo Andrade. Gentileza

El artista chileno que pintó a San Martín

- Habláme de tu carrera...

- Me dedico a las artes desde hace 26 años. Mi primera etapa fue como autodidacta y luego me perfeccioné en España en pintura realista. Siempre he unido mis dos pasiones: la historia y el arte, lo que me llevó a crear una gestoría cultural que trabaja en proyectos ligados a la historia, la educación, el arte y el patrimonio.

- ¿Por qué elegiste pintar a San Martín?

- Tanto la imagen de San Martín como su campaña libertadora siempre me resultaron cautivantes; la obra tiene una génesis muy particular: la unificación de naciones que San Martín propició con la liberación de Chile por el Ejército de los Andes.

Marcelo Andrade-Cuadro San Martín Un momento de trabajo de Marcelo Andrade en el óleo de San Martín. Gentileza

Así se gestó el nuevo cuadro de San Martín

El pintor Marcelo Andrade estudió gestoría cultural en el Instituto de Profesorado de Arte (IPA) de San Rafael. Se radicó en Mendoza hace 7 años y el lunes acompañará la colocación del cuadro en el Memorial de la Bandera.

Tiempo atrás, una recorrida por el Museo Las Bóvedas, en el departamento San Martín, fue reveladora y el comienzo de esta historia artístico-histórica.

- Me di cuenta -cuenta Andrade- de que no había ningún patrimonio pictórico alusivo, salvo algunas reproducciones gráficas históricas entre las cuales se cuentan el retrato del peruano José Gil de Castro (allí San Martín tiene 39 años) y el grabado del pintor alemán Mauricio Rugendas. Faltaba la imagen del prócer y qué mejor que pueda pintarla un chileno, me dije.

- Finalmente, llegaste a pintar dos cuadros de San Martín...

- Me basé en los dos daguerrotipos que le tomaron a San Martín en Francia, en 1848, dos años antes de su fallecimiento. El primero de los cuadros será expuesto al público desde este domingo en el Museo Las Bóvedas y es una donación que hice al patrimonio cultural. El segundo es el que será colocado el lunes en el Memorial de la Bandera de los Andes. Será un placer enorme estar allí.

San Martín por Marcelo Andrade (1) El retrato de San Martín fue pintado con estilo realista. Gentileza: Marcelo Andrade

San Martín humanizado y en la vejez

El artista cuenta cómo concibió la obra pictórica: "Este retrato de José de San Martín fue concebido desde una mirada íntima, sobria y profundamente humana. Inspirado en el daguerrotipo tomado en 1848, representa al General con 70 años, en la etapa final de su vida, sentado, con las manos sobre los brazos del sitial. En esa postura busqué reflejar un poder no impuesto, sino otorgado por su pueblo, sereno pero firme, como quien ha cumplido su misión".

- ¿Cómo la realizaste?

- La obra está ejecutada en óleo sobre tela, en gran formato, con una paleta reducida basada en la cuatricromía, lo que acentúa la atmósfera reflexiva y austera.

- ¿Qué le aportó el estilo relista a esta obra?

- Cercanía: un San Martín tangible, silencioso, pero lleno de historia. Cada trazo está guiado por una profunda conexión con su legado, luego de estudiar su vida, ver documentales, leer su correspondencia y dejarme atravesar por su hidalguía.

- Es un San Martín humanizado y lejano al bronce...

- Este no es un San Martín idealizado ni monumental, sino un retrato donde la humanidad se impone al bronce, y donde el gesto quieto dice tanto como una arenga. Fue mi manera de rendir homenaje no solo al militar, sino también al civil, al hombre que eligió la entrega por sobre la gloria. Su mirada, lejos de la solemnidad, convoca a recordar que la libertad no se hereda: se construye.