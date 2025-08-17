La tarde que el fútbol de Mendoza puso de rodillas a Boca Juniors y River Plate

boca Boca Juniors era bicampeón de América y campeón Intercontinental en 1978. Archivo

El Lobo también tenía lo suyo y alistó a Espósito, Memoli, Badia, Vicino, Berrios, Herrera, Rogel, Suárez, Muñoz, Genolet y Gutiérrez. Bordón, Berrios en dos oportunidades, Muñoz y Gutiérrez le impregnaron nombre a la goleada (Badía en contra marcó el gol de Boca) y convirtieron el partido en póster.

El rugido de San Martín en Mendoza contra un temible River Plate

En la otra punta del país, San Martín también hizo de las suyas contra un poderoso Millonario. La sede fue un Malvinas Argentinas casi a estrenar y el encuentro, un verdadero partidazo que tuvo show de goles y un tremendo 4-3 con rugido de León.

En River Plate jugaban algunos apellidos de la talla de Fillol, Passarella, Merlo, JJ López, el Beto Alonso, Luque y un jovencito Ramón Díaz, que de Pelado solo tenía el apodo.

El Millonario se puso en ventaja con gol de Leopoldo Jacinto Luque pero media hora después, San Martín igualó gracias al grito de Hugo Olmos. Una lluvia de goles en los últimos 20 minutos desató un desenlace apasionante. El final parecía que iba a quedar igualado 3 a 3 hasta que Olmos desbordó y le dejó el gol servido a Barroso para romperle el invicto a los de Núñez (Monárdez y Moreschini, los otros tantos mendocinos).

En el final la debacle, la hecatombe total con un Pato Fillol expulsado e increpando a un fotógrafo para terminar la tarde en un escándalo que no pudo opacar la gesta de San Martín.

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz van por Boca Juniors y River Plate

A 47 años de una tarde soñada, la Lepra y el Tomba intentarán repetir lo mismo. Los dos elencos de la provincia que militan en Primera División jugarán pegados en la tarde futbolera de este domingo.

Primero será el equipo de Ribonetto, visitando al Millonario desde las 18.30, y luego, el Azul recibirá al Xeneize en un colmado Malvinas Argentinas a las 20.30.