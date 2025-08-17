Inicio Ovación Fútbol Mendoza
Día soñado

La tarde que el fútbol de Mendoza puso de rodillas a Boca Juniors y River Plate

Hace 47 años, dos equipos de Mendoza le ganaron a Boca Juniors y River Plate en una misma jornada. ¿Podrán repetir la gesta Godoy Cruz e Independiente?

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Gimnasia y Esgrima goleó a Boca Juniors en la mismísima Bombonera.

Un caluroso diciembre, dos equipos de Mendoza escribieron una página de esas inolvidables que quedan grabadas en la retina para siempre. San Martín y Gimnasia vencieron a River Plate y Boca Juniors casi en simultáneo, algo que intentarán reeditar hoy Godoy Cruz e Independiente Rivadavia.

A una semana de Navidad, el torneo Nacional de 1978 afrontó la fecha 13 con los dos colosos del fútbol nacional frente a frente con los nuestros. El Lobo y el Chacarero jugaron sendos partidazos y regalaron una tarde digna de recordar a casi medio siglo de distancia.

En la Bombonera, Gimnasia y Esgrima logró una de las victorias más épicas en la historia mendocina. Fue 5 a 1, con baile y zandunga mensana ante un Xeneize comandado por Lorenzo que tenía algunos nenes como Gatti, Potente, Chino Benítez y Perotti en ese equipo memorable que venía del doblete en Libertadores más la Intercontinental.

Boca Juniors era bicampeón de América y campeón Intercontinental en 1978.

El Lobo también tenía lo suyo y alistó a Espósito, Memoli, Badia, Vicino, Berrios, Herrera, Rogel, Suárez, Muñoz, Genolet y Gutiérrez. Bordón, Berrios en dos oportunidades, Muñoz y Gutiérrez le impregnaron nombre a la goleada (Badía en contra marcó el gol de Boca) y convirtieron el partido en póster.

El rugido de San Martín en Mendoza contra un temible River Plate

En la otra punta del país, San Martín también hizo de las suyas contra un poderoso Millonario. La sede fue un Malvinas Argentinas casi a estrenar y el encuentro, un verdadero partidazo que tuvo show de goles y un tremendo 4-3 con rugido de León.

En River Plate jugaban algunos apellidos de la talla de Fillol, Passarella, Merlo, JJ López, el Beto Alonso, Luque y un jovencito Ramón Díaz, que de Pelado solo tenía el apodo.

El Millonario se puso en ventaja con gol de Leopoldo Jacinto Luque pero media hora después, San Martín igualó gracias al grito de Hugo Olmos. Una lluvia de goles en los últimos 20 minutos desató un desenlace apasionante. El final parecía que iba a quedar igualado 3 a 3 hasta que Olmos desbordó y le dejó el gol servido a Barroso para romperle el invicto a los de Núñez (Monárdez y Moreschini, los otros tantos mendocinos).

En el final la debacle, la hecatombe total con un Pato Fillol expulsado e increpando a un fotógrafo para terminar la tarde en un escándalo que no pudo opacar la gesta de San Martín.

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz van por Boca Juniors y River Plate

A 47 años de una tarde soñada, la Lepra y el Tomba intentarán repetir lo mismo. Los dos elencos de la provincia que militan en Primera División jugarán pegados en la tarde futbolera de este domingo.

Primero será el equipo de Ribonetto, visitando al Millonario desde las 18.30, y luego, el Azul recibirá al Xeneize en un colmado Malvinas Argentinas a las 20.30.

