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¿Fin de la polémica?

El periodista Gustavo López dio su versión de los hechos tras ser increpado por Ignacio Malcorra

Ignacio Malcorra no soportó las críticas de Gustavo López en la radio por lo que lo fue a buscar; ahora el periodista dijo qué pasó

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El periodista explicó que sucedió cuando Ignacio Malcorra lo buscó en la radio.

El periodista explicó que sucedió cuando Ignacio Malcorra lo buscó en la radio.

Independiente de Avellaneda quedó eliminado frente a Rosario Central en los octavos de final de la Liga Profesional y la gran polémica la mantuvieron Gustavo López e Ignacio Malcorra ya que el periodista cuestionó el desempeño del ex jugador Canalla que ahora defiende la camiseta del Rojo.

El mediocampista de 38 años fue reemplazado a los 75 minutos y a los 23 del complemento perdió la oportunidad de convertir al ejecutar un remate muy débil que controló sin problemas el arquero Jeremías Ledesma.

Gustavo López
Gustavo L&oacute;pez explic&oacute; qu&eacute; pas&oacute; con Ignacio Malcorra.

Gustavo López explicó qué pasó con Ignacio Malcorra.

El conflicto entre Gustavo López e Ignacio Malcorra

Luego de la mala definición que tuvo Malcorra, el periodista manifestó que tenía para definir con su pie (el mediocampista es zurdo), pero que prácticamente "se la alcanzó al arquero".

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Después de consumarse la derrota Gustavo López manifestó: "Malcorra faltaba que festeje con Central", dando a entender poca preocupación por la eliminación del Rojo mientras que en las redes sociales hicieron hincapié en que el periodista dejaba a entrever que el jugador no había jugado al 100%.

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Fue allí cuando Ignacio Malcorra tomó dos decisiones:

  • Expresó en las redes sociales una autocrítica: "En mi cabeza siempre estuvo el pase a Gaby, cuando le voy a pegar me queda larga y me sale mal. (Era arrancarle la cabeza al arquero)", pero advirtió que no lo debían acusar de ir para atrás.
Posteo Malcorra
La publicaci&oacute;n de Ignacio Malcorra tras la eliminaci&oacute;n.

La publicación de Ignacio Malcorra tras la eliminación.

  • Fue a buscar a Gustavo López a la radio.

El periodista dio su versión de los hechos tras ser increpado por Ignacio Malcorra

En su programa de Radio La Red el periodista reflexionó: "Durante todo el fin de semana se habló de mí en las redes. No iba a decir nada porque qué iba a contestar a la gente que habla sin saber".

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Luego manifestó su versión de los hechos: "Para aquellos que me preguntan qué pasó solamente les voy a decir que a mí nadie me agredió, nadie me insultó, nadie me pegó. Nada. Sí vinieron a hablar conmigo. Y yo, como hago siempre, salí, solo, y hablé. Nada más que eso".

De esta manera y aunque nunca nombró al jugador, la polémica entre Ignacio Malcorra y Gustavo López llegó a su fin, al menos por el momento.

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