El periodista Gustavo López dio su versión de los hechos tras ser increpado por Ignacio Malcorra

El conflicto entre Gustavo López e Ignacio Malcorra

Luego de la mala definición que tuvo Malcorra, el periodista manifestó que tenía para definir con su pie (el mediocampista es zurdo), pero que prácticamente "se la alcanzó al arquero".

Embed Este tipo no le quiso hacer el gol a su ex-club. Fue para atrás. Rescíndanle el contrato ya mismo, no puede jugar más Malcorra en #Independiente. pic.twitter.com/KQZBcro4oY — CAI planeta (@CAIplaneta) May 10, 2026

Después de consumarse la derrota Gustavo López manifestó: "Malcorra faltaba que festeje con Central", dando a entender poca preocupación por la eliminación del Rojo mientras que en las redes sociales hicieron hincapié en que el periodista dejaba a entrever que el jugador no había jugado al 100%.

Embed POR ESTO, MALCORRA FUE A BUSCAR A LA RADIO A UN GUSTAVO LÓPEZ QUE SE COMIÓ LOS MOCOS



El periodista hincha de Lanús dio a entender que fue para atrás en Independiente Rosario Central



Y el volante lo encaró: "No sabes la semana de mierda que pasó mi familia por tu culpa" pic.twitter.com/rEAlSzA3fF — Guido AKD (@GuidoNewsAR) May 15, 2026

Fue allí cuando Ignacio Malcorra tomó dos decisiones:

Expresó en las redes sociales una autocrítica: "En mi cabeza siempre estuvo el pase a Gaby, cuando le voy a pegar me queda larga y me sale mal. (Era arrancarle la cabeza al arquero)", pero advirtió que no lo debían acusar de ir para atrás.

Posteo Malcorra La publicación de Ignacio Malcorra tras la eliminación.

Fue a buscar a Gustavo López a la radio.

El periodista dio su versión de los hechos tras ser increpado por Ignacio Malcorra

En su programa de Radio La Red el periodista reflexionó: "Durante todo el fin de semana se habló de mí en las redes. No iba a decir nada porque qué iba a contestar a la gente que habla sin saber".

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El periodista hincha de Lanús dio a entender que fue para atrás en Independiente Rosario Central



Y el volante lo encaró: "No sabes la semana de mierda que pasó mi familia por tu culpa" pic.twitter.com/rEAlSzA3fF — Guido AKD (@GuidoNewsAR) May 15, 2026

Luego manifestó su versión de los hechos: "Para aquellos que me preguntan qué pasó solamente les voy a decir que a mí nadie me agredió, nadie me insultó, nadie me pegó. Nada. Sí vinieron a hablar conmigo. Y yo, como hago siempre, salí, solo, y hablé. Nada más que eso".

De esta manera y aunque nunca nombró al jugador, la polémica entre Ignacio Malcorra y Gustavo López llegó a su fin, al menos por el momento.