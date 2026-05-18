Marcelo Eggel, el nombre del momento en el Deportivo Maipú: ¿Se va en el próximo mercado de pases?

El futuro de Marcelo Eggel en el Deportivo Maipú

Sobre su futuro, Marcelo Eggel aclaró: "Hoy mi cabeza está acá en Maipú, siempre tratando de dar lo mejor para el club que me abrió las puertas, que me quiso desde un principio. Hace muchos años estoy acá, hoy la gente me quiere, el club me quiere y bueno, estoy feliz". El Chelo es pretendido por equipos de Primera División cuyos rumores pasan por Central Córdoba de Santiago del Estero y Estudiantes de Río Cuarto; además, Colón es otro gigante de la categoría que anda tras sus pasos.

Será difícil retener al 10 en el próximo mercado de pases, pero esta circunstancia no es prioritaria de atender para Eggel dado el presente que le exige el Deportivo Maipú.

Respecto del partido, el Chelo mostró su felicidad por el buen presente que atraviesa el Cruzado: "Se ganó, a lo mejor en otra época, o en otro momento, no jugábamos bien y perdíamos. Hoy se ganó y estamos felices y contentos por el resultado".

Embed - Marcelo Eggel, el capitán del Deportivo Maipú analizó la victoria

El equipo viene sumando confianza en el último tiempo y, tal como remarcó Eggel, el grupo está unido en pos del mismo objetivo. "Tratamos de tirar todos para el mismo lado", señaló el capitán del Deportivo Maipú sobre el diálogo y la intensidad que comparte con sus compañeros en cancha.

Por último, Marcelo Eggel destacó a la gente del Cruzado que viene acompañando desde principio de año, cuando los resultados eran adversos en la casa Botellera. "Siempre está bueno que la gente apoye, que nos demuestre el cariño y eso también ayuda al jugador a jugar con más confianza, más contento, con más facilidades y está bueno".