Qué esponja conviene comprar para lavar los platos y cuál junta más mugre

¿Qué esponja es mejor para limpiar los platos?

Seguramente has escuchado alguna vez que la esponja de los platos compite con el inodoro por ser el elemento de la casa con mayor cantidad de gérmenes. Esta afirmación no está muy errada, ya que las esponjas están en contacto con dos de las cosas preferidas de los virus, hongos y bacterias: la humedad y los restos de materia orgánica.

La esponja de los platos junta muchísima mugre que queda estancada en el material a la espera de un próximo lavado, en el que pasamos esos microorganismos por los platos que intentamos limpiar.

Este objeto de la cocina es un caldo de cultivo para millones de bacterias. Puede albergar microorganismos patógenos bastante peligrosos, como Salmonella y E. coli.

Entonces, ¿qué esponja conviene comprar para medianamente evitar la mugre, limpiar bien los platos y no tener que estar cambiándola todas las semanas y gastando dinero en ello?

esponjas platos Además, algunos estudios sugieren que las esponjas liberan microplásticos que luego consumimos, un dato no menor y poco conocido.

La esponja clásica de cocina y una de las más económicas es la que tiene doble color: verde de un lado para raspar y amarillo del otro lado, más suave y para limpiar . Es una esponja muy versátil, ideal para la limpieza diaria de la cocina .

clásica de y una de las más económicas es la que tiene doble color: verde de un lado para raspar y amarillo del otro lado, más suave y para . Es una muy versátil, ideal para la limpieza diaria de la . En el último tiempo se ha puesto de moda la esponja vegetal. Es una esponja fabricada con la planta de lufa; es mucho más ecológica, seca rápido, no libera microplásticos y dura hasta 4 meses. Es un poco más cara.

vegetal. Es una fabricada con la planta de lufa; es mucho más ecológica, seca rápido, no libera microplásticos y dura hasta 4 meses. Es un poco más cara. La esponja de alambre es la ideal para eliminar manchas difíciles y limpiar grasa pegada. Esta esponja puede rayar algunos materiales delicados y no sirve en sartenes antiadherentes.

Sea cual sea la esponja que uses para limpiar la vajilla de tu cocina, conviene desinfectarla cada cierto tiempo.

Para ello, puedes ponerla en una compotera con agua y unas gotas de lavandina en gel o hervirla en agua con vinagre.

La esponja de moda y la más ecológica para la cocina

Hace poco me enteré de que existe una nueva esponja de moda que te dura meses e incluso años. Esta esponja sale algo de $15.000, pero te dura muchísimo tiempo y no retiene virus, bacterias y hongos.

esponja de metal Es una esponja un poco más cara, pero super ecológica.

Es una esponja hecha con cadenas o aros de acero inoxidable. Esta esponja se puede desinfectar en el lavavajillas con los platos; no daña los materiales, no junta humedad ni genera olores.