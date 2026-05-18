Deportivo Maipú, de racha positiva desde la llegada de Mariano Echeverría como DT, anunció la llegada de un nuevo refuerzo en la defensa para cubrir la reciente baja de Luciano Arnijas, quien por su lesión no podrá jugar hasta el 2027.
Deportivo Maipú, de racha positiva, anunció la incorporación de un defensor como refuerzo
Deportivo Maipú, de racha positiva desde la llegada de Mariano Echeverría como DT, anunció la llegada de un nuevo refuerzo en la defensa.
A través de sus redes sociales el Cruzado le dio la bienvenida a Tiago Ferreyra, defensor central izquierdo de 24 años, nacido en San Luis y de 1,90 m de altura.
El anuncio del club de calle Vergara indica que el futbolista pasó por Mitre de Santiago del Estero, Defensa y Justicia, Juventud Unida Universitario de San Luis, y dos equipos chilenos: Deportes Iquique y San Luis.
Ferreyra llega a préstamo hasta el final de la temporada de la Primera Nacional, ya firmó su contrato y se sumó a los entrenamientos del plantel profesional.
Deportivo Maipú prepara el clásico con San Martín de San Juan
Deportivo Maipú, invicto en los 6 partidos que jugó con Mariano Echeverría como entrenador, jugará este sábado 23 a las 16.30 ante San Martín de San Juan, en la vecina provincia.
La agenda del Cruzado indica que el domingo 31 recibirá a Chacarita, luego visitará a Güemes en Santiago del Estero, será local frente a Tristán Suárez y completará la primera ronda jugando el partido postergado de la fecha 4 ante Gimnasia y Tiro de Salta, en el estadio Omar Higinio Sperdutti.
Maipú marcha 7mo. en el Grupo B de la Primera Nacional con 18 puntos en 13 fechas (ganó 5, empató 3 y perdió 5).