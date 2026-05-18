Pep Guardiola definió su futuro en el Manchester City tras ganar la FA Cup y revolucionó al mundo del fútbol

El ex entrenador del Chelsea, Enzo Maresca, quien trabajó en el cuerpo técnico de Guardiola en el City, es el principal candidato para reemplazar al catalán de 55 años que obtuvo este sábado ante el Chelsea su último título en el club. Otros mencionan al belga Vincent Kompany, actual entrenador del Bayern Múnich y de larga trayectoria en los Citizens.

Aunque aún no hay nada confirmado, en Inglaterra no solo aseguran que Pep dejará su cargo, sino que ya comienzan las especulaciones sobre cuál podría ser su futuro y algunos no descartan que sea en una selección, una vez terminado el Mundial 2026.

Los dos partidos que le quedan al Manchester City en la Premier League

Este lunes, tras ganar la FA Cup en Wembley, Guardiola dijo: "Todo lo que queremos es estar con nuestra gente e intentar luchar por el título y extenderlo hasta el Aston Villa. Para hacer eso, necesitamos vencer al Bournemouth", en referencia al partido de este martes a las 15.30, en condición de visitante.

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Si el City gana este martes llegará con chances de ganar la Premier League al domingo 24 a las 12 cuando se juegue la última fecha.

Arsenal lidera la Premier League con 82 puntos y el City está segundo con 77 unidades y un partido menos.

Los 20 títulos de Pep Guardiola en el Manchester City

Pep Guardiola tiene 41 títulos oficiales como entrenador y 20 fueron en el Manchester City, club al que llegó en julio del 2016 para remplazar al chileno Manuel Pellegrini.

En esta verdadera "década ganada" los Citizens ganaron 5 veces la Copa de la Liga (o Carabao Cup); 3 FA Cup; 6 Premier League; 3 Community Shield; la Champions League, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de Clubes.