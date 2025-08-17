boca lepra 1973 Boca Juniors cayó ante Independiente Rivadavia en Mendoza. Archivo

"En aquél momento no era tan fácil el fútbol para nosotros, los de acá. Estaban los de Buenos Aires y los del mal llamado interior, pero creo que pusimos a Independiente Rivadavia y a Mendoza en la primera plana del país".

"Tuve la suerte en mi carrera de poder jugar contra Boca Juniors en aquél partido y después lo enfrenté dos veces más con San Martín en 1980, ganando uno de los encuentros y empatando en el otro. Podemos decir que estoy invicto, ja", dice Millán.

Palpitando el esperado duelo de hoy entre la Lepra y el Xeneize, al ex defensor mendocino se le cruzan sus amores: "Independiente Rivadavia para mí es todo pero tengo un cariño por Boca porque era hincha de chiquito. Pero pasiones al margen, quiero que Independiente gane".

Su recuerdo en el estadio Malvinas Argentinas

"Acá me tocó jugar en varias oportunidades. De hecho estuve en el encuentro inaugural del estadio con la Selección de Mendoza ante la de San Rafael. Jugué con varios equipos y lo enfrenté, entre otros, a Diego Armando Maradona. Es imponente cuando toca estar adentro del campo y ver las tribunas llenas, como estarán el domingo en un duelo muy especial", recuerda Juan Carlos Millán, sumergido en la nostalgia.

Historial entre Independiente Rivadavia y Boca Juniors