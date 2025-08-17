Atlético San Martín empató con Brown de Madryn y sigue solo arriba en la Zona 1 del Federal A

En la Patagonia acumuló su séptimo partido sin perder con cinco triunfos y dos empates.

Emanuel Décimo a los 9' del primer tiempo abrió el marcador para el Chacarero con un gran cabezazo. Renzo Papareli a los 50' del complemento lo igualó para Brown.

El Albirrojo hizo un buen primer tiempo en la Patagonia.

Tuvo una ocasión muy clara con un remate del delantero paraguayo Felipe Rivarola, que se fue por arriba del travesaño.

En el inicio del complemento Iván Paz generó una chance con un disparo que se fue por arriba del travesaño.

san-martin-2 El Albirrojo anda bien en el Federal A.

A los 9' Décimo puso arriba al Albirrojo. Parecía victoria para el equipo de Corrales pero sobre el final a los 50' Paparelli empató el juego.

El Chacarero es el líder invicto con 11 puntos (tres triunfos y dos empates).

El equipo conducido por Christian Corrales venía de ganarle de local a Santamarina de Tandil y ahora empató, se le fue el triunfo sobre el final.

Lo que viene para Atlético San Martín

Por la sexta fecha el Atlético San Martín volverá a jugar de local. En esta ocasión lo hará ante Huracán Las Heras, en el choque entre equipos mendocinos.

La Síntesis.

Guillermo Brown: Matías Soria; Matías Zubowicz, Renzo Paparelli, Danilo Actis, Iván Bravo; Alejandro Chiavetto, Martín Rivero, Axel Kostelak, Alan Silva; Marcos Giménez y Ezequiel Morales. DT: Emanuel Tripodi.

Atlético San Martín: Agustín Grinovero; Valentín Mercado, Facundo Ruiz, Emanuel Décimo, Juan Almeida; Iván Paz, Ignacio Castro, Nahuel Bernabé y Adrián Collera; Valentín Mancini; Felipe Rivarola. DT: Christian Corrales.

Goles: PT: 9' Décimo (ASM). ST: 50' Paparelli (GB).

Cambios: ST: al inicio, Emiliano Gómez por Collera (ASM), 17' Ramiro Pailaman por Morales (GB), 28' Matías Rojo, Santiago Romero y Nicolás Heizv por Rivarola, Mancini y Paz (ASM), 33' Leonardo González por Kostelak (GB), 35' Nicolas Sánchez por Silva (GB) y 41' Juan por Castro (ASM).

Estadio: Guillermo Brown.

Árbitro: Franco Morón de General Pico.