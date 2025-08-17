Huracán Las Heras jugará ante Círculo Deportivo Otamendi

Huracán Las Heras jugará ante Círculo Deportivo Otamendi, en el estadio General San Martín.

Federal A: Huracán Las Heras y Atlético Club San Martín afrontarán la quinta fecha de la Reválida

Los equipos mendocinos de Huracán Las Heras y Atlético Club San Martín se presentarán este domingo para jugar por la quinta ronda de la Fase Reválida del Torneo Federal A donde ambos equipos forman parte de la Zona 1 y buscan el pasaje a la segunda instancia.

En la jornada el Globo jugará de local y el Chacarero, que es el líder del grupo junto a Germinal de Rawson, lo hará en condición de visitante.

Huracán Las Heras buscará su segundo triunfo seguido

Huracán Las Heras jugará desde las 15.30 ante Círculo Deportivo Nicanor Otamendi de Mar del Plata y el árbitro designado es Maximiliano Silcan Jerez, de Catamarca.

Joel Lucero, delantero del Huracán Las Heras estará en la delantera.

El Globo viene de lograr un gran triunfo como visitante frente a Estudiantes de San Luis en el debut de la dupla técnica conformada por Osvaldo Gullace y Alejandro De la Riba quienes este domingo tendrán su estreno a cargo del equipo en condición de local.

El conjunto de calle Olascoaga tiene 6 puntos y buscará ganar en el estadio General San Martín frente a un rival directo por la clasificación a la que accederán los primeros cinco equipos.

El Globo se ubica 7° y su rival tiene los mismos puntos, pero va quinto por diferencia de gol.

Círculo Deportivo Nicanor Otamendi viene de igualar sin goles de local ante Guillermo Brown y se encuentra invicto con un triunfo y tres empates.

Atlético San Martín defenderá la punta en Puerto Madryn.

Atlético Club San Martín defenderá la punta en Puerto Madryn

Atlético Club San Martín será visitante ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, desde las 15. El árbitro designado para este partido es Franco Morón de General Pico.

El Chacarero es el líder invicto con 10 puntos (tres triunfos y un empate) y que está dirigido por Christian Corrales, viene de ganarle de local a Santamarina de Tandil.

Guillermo Brown se ubica tercero con 7 puntos ya que viene de empatar sin goles de visitante ante Círculo Deportivo Otamendi.

