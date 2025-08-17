Federal A: Huracán Las Heras y Atlético Club San Martín afrontarán la quinta fecha de la Reválida

Huracán Las Heras. Joel Lucero, delantero del Huracán Las Heras estará en la delantera.

El Globo viene de lograr un gran triunfo como visitante frente a Estudiantes de San Luis en el debut de la dupla técnica conformada por Osvaldo Gullace y Alejandro De la Riba quienes este domingo tendrán su estreno a cargo del equipo en condición de local.

Huracán Las Heras.

El conjunto de calle Olascoaga tiene 6 puntos y buscará ganar en el estadio General San Martín frente a un rival directo por la clasificación a la que accederán los primeros cinco equipos.

El Globo se ubica 7° y su rival tiene los mismos puntos, pero va quinto por diferencia de gol.

Círculo Deportivo Nicanor Otamendi viene de igualar sin goles de local ante Guillermo Brown y se encuentra invicto con un triunfo y tres empates.

Atlético San Martín uno. Atlético San Martín defenderá la punta en Puerto Madryn.

Atlético Club San Martín defenderá la punta en Puerto Madryn

Atlético Club San Martín será visitante ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, desde las 15. El árbitro designado para este partido es Franco Morón de General Pico.

San Martín

El Chacarero es el líder invicto con 10 puntos (tres triunfos y un empate) y que está dirigido por Christian Corrales, viene de ganarle de local a Santamarina de Tandil.

Guillermo Brown se ubica tercero con 7 puntos ya que viene de empatar sin goles de visitante ante Círculo Deportivo Otamendi.