Fuentes cercanas al legislador sostuvieron que este domingo se hará la confirmación oficial. De esta manera, Omar De Marchi, referente del PRO y opositor al gobernador Alfredo Cornejo, logró su influencia y continúa de alguna manera en el oficialismo nacional.

"Voy a seguir apoyando al Presidente desde el lugar que me toque", esa fue la afirmación que transcendió del propio Martínez en las horas frenéticas de este sábado, en el que se están definiendo los lugares en las listas para el Congreso y la Legislatura de Mendoza. Así lo dejaron saber desde el entorno del legislador.