El actual diputado nacional Álvaro Martínez (La Libertad Avanza-LLA) logró el tercer puesto en la lista de candidatos de la alianza LLA + Cambia Mendoza. En primer lugar se ubica el actual ministro de Defensa, Luis Petri y la actual legisladora nacional, Pamela Verasay, lo secunda.
Álvaro Martínez se quedó con el tercer lugar para diputados de la alianza LLA+ Cambia Mendoza
Martínez es uno de los hombres fuertes del PRO en Mendoza y que responde a Omar De Marchi. Asegura su continuidad en el Congreso