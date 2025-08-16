Álvaro Martínez será el tercer candidato en el armado LLA + Cambia Mendoza.

Álvaro Martínez será el tercer candidato en el armado LLA + Cambia Mendoza.

El actual diputado nacional Álvaro Martínez (La Libertad Avanza-LLA) logró el tercer puesto en la lista de candidatos de la alianza LLA + Cambia Mendoza. En primer lugar se ubica el actual ministro de Defensa, Luis Petri y la actual legisladora nacional, Pamela Verasay, lo secunda.

Fuentes cercanas al legislador sostuvieron que este domingo se hará la confirmación oficial. De esta manera, Omar De Marchi, referente del PRO y opositor al gobernador Alfredo Cornejo, logró su influencia y continúa de alguna manera en el oficialismo nacional.

"Voy a seguir apoyando al Presidente desde el lugar que me toque", esa fue la afirmación que transcendió del propio Martínez en las horas frenéticas de este sábado, en el que se están definiendo los lugares en las listas para el Congreso y la Legislatura de Mendoza. Así lo dejaron saber desde el entorno del legislador.

alvaro-martinez-saluda-milei

El diputado del PRO que saltó a la Libertad Avanza

Álvaro Martínez hizo público su traspaso a la Libertad Avanza en abril del año pasado, luego de llegar a la Cámara Alta desde las filas del PRO y la Unión Mendocina, el partido provincial con el que le dieron pelea a Cambia Mendoza, en las elecciones pasadas.

El mendocino dijo en su momento que era necesaria una oxigenación. Luego, se convirtió en un férreo defensor de las iniciativas del Presidente.

En paralelo, el PRO de Gabriel Pradines y Esteban Allasino mantienen reuniones está sábado para la confección de las listas de Provincias Unidas.

Temas relacionados:

Te puede interesar