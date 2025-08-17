La categoría Moto3, telonera de MotoGP, abrió las competencias en el circuito Red Bull Ring, de Spielberg, Austria. Luego de una encarnizada lucha por el liderazgo en el lote de punteros, con el argentino como protagonista, el español Ángel Piqueras se impuso en la carrera definiendo en la última vuelta.

Valentín Perrone peleó rueda a rueda hasta la última vuelta

¡QUÉ LÁSTIMA! Valentín Perrone realizó una carrera perfecta, estuvo siempre en el grupo de adelante y cerraba las últimas vueltas como líder. Sin embargo, un toque con Máximo Aquiles lo dejaron octavo.

Segundo de Piqueras fue el coequiper del español en el FRINSA - MT Helmets - MSI, el japonés Ryusei Yamanaka; y tercero, otro ibérico, David Muñoz. Valentín Perrone disputaba en triunfo, pero un toque con Máximo Quiles lo relegó al séptimo puesto.