El argentino Valentín Perrone (73) disputando el liderazgo de la carrera de Moto3 con el español Piqueras (36), ganador de la categoría telonera de MotoGP.

Luego de lograr su primera y esperanzadora pole position en la presente temporada del Campeonato Mundial de Motociclismo, el piloto argentino de la categoría Moto3 Valentín Perrone finalizó en la 7ª posición en el Gran Premio de Austria disputada este domingo.

La categoría Moto3, telonera de MotoGP, abrió las competencias en el circuito Red Bull Ring, de Spielberg, Austria. Luego de una encarnizada lucha por el liderazgo en el lote de punteros, con el argentino como protagonista, el español Ángel Piqueras se impuso en la carrera definiendo en la última vuelta.

Valentín Perrone peleó rueda a rueda hasta la última vuelta

Segundo de Piqueras fue el coequiper del español en el FRINSA - MT Helmets - MSI, el japonés Ryusei Yamanaka; y tercero, otro ibérico, David Muñoz. Valentín Perrone disputaba en triunfo, pero un toque con Máximo Quiles lo relegó al séptimo puesto.

Valentín Perrone sumó así 9 unidades en el Campeonato Mundial de Motociclismo -categoría Moto3-, de la temporada 2025.

La grilla de llegada del Moto3 en el Gran Premio de Austria

Pos. Piloto Tiempo

1 Ángel Piqueras 33' 36'' 516/1000

2 Ryusei Yamanaka +0.096

3 David Muñoz +0.171

4 Máximo Quiles +0.250

5 José A. Rueda +0.541

6 Taiyo Furusato +0.625

7 Valentín Perrone +1.851

