Luego de lograr su primera y esperanzadora pole position en la presente temporada del Campeonato Mundial de Motociclismo, el piloto argentino de la categoría Moto3 Valentín Perrone finalizó en la 7ª posición en el Gran Premio de Austria disputada este domingo.
MotoGP: El argentino Valentín Perrone finalizó séptimo en Moto3 donde se impuso Ángel Piqueras
Valentín Perrone estuvo en el lote de punteros, pero un toque en la última vuelta lo relegó. El ganador de la telonera del MotoGP fue el español Ángel Piqueras