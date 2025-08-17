Inicio Ovación Polideportivo Julieta Benedetti
Juegos Panamericanos Junior

Julieta Benedetti, el primer oro mendocino en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025

Julieta Benedetti se coronó en la prueba individual femenina de ciclismo de ruta y le dio a Mendoza la primera medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025.

Por UNO
Juli Benedetti

Juli Benedetti, la figura mendocina en ASU 2025.

La undécima presea dorada para Argentina llegó de la mano de la notable ciclista mendocina que ya había sumado otras dos de plata en la contrarreloj individual y con la cuarteta de Omnium.

benedetti 2

Este domingo la lujanina metió un tiempo de 2h 51' 19" para encabezar el pelotón y subir a lo más alto del podio delante de la ecuatoriana Natalie Revelo y la colombiana Natalia Garzón.

Esta victoria le permite a Julieta Benedetti ser una de las deportistas argentinas que ya se aseguraron un lugar en los Juegos Panamericanos de mayores, en Lima 2027.

Las siete medallas mendocinas en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025

  • Julieta Benedetti (Oro): Ruta individual femenina - Ciclismo
  • Julieta Benedetti (Plata): Contrarreloj individual - Ciclismo
  • Julieta Benedetti (Plata): Omniun - Ciclismo
  • Lucía Miralles (Plata): Cross country olímpico - Mountain Bike
  • Josefina Mella (Bronce): Pistola 10 metros aire - Tiro
  • Martín Mansilla (Plata): Cuatro sin timonel - Remo
  • Mateo Di Leo Blas (Bronce): 80 kg. masculino - Taekwondo

Martina Contreras fue sexta en aguas abiertas

Martina Contreras ocupó el sexto lugar en la prueba de natación de aguas abiertas de los Juegos Panamericanos Junior que sobre 10 kilómetros se realizó en aguas de la playa San José, de la ciudad de Encarnación.

contreras
Martina Contreras tuvo una buena carrera en aguas abiertas.

La representante de Mendoza de Regatas empleó un tiempo de 2h 01' 54" 3/10 en la prueba que tuvo como medallistas a la brasileña Cibelle Eichelberger (oro, 2:01:14.7), la ecuatoriana Ana Abad (plata, 2:01:17.8) y la mexicana Paulina Alanis (bronce, 2:01:32.1).

Tomás Alín Saavedra no pudo llegar al podio en tenis de mesa

En tenis de mesa Tomás Alín Saavedra no pudo alcanzar el podio en tenis de mesa tanto en singles como en dobles masculino, pero todavía tiene por delante la competencia por equipos.

alin saavedra

En singles el mendocino perdió con el ecuatoriano Joshua Robayo 4 sets a 2 en la primera ronda y en dobles jugó con Nicolás Callaba y terminaron perdiendo 3-2 en cuartos de final con los ecuatorianos Robayo y César Revelo.

