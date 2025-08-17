Santiago Simón y un River plagado de estrellas.

Santiago Simón y un River plagado de estrellas.

Corría el 2020 y Santiago Simón cumplió su sueño de debutar en la Primera de River con 18 años tras realizar las inferiores en el Millo y vestir la camiseta Argentina en el Sudamericano Sub 17 donde se consagraron campeones. Marcelo Gallardo lo tenía en gran consideración y su éxito sería inminente; sin embargo no logró mantenerse.

Es por eso que ahora fue presentado en el Toluca de México ya que el técnico decidió que no lo tendría en cuenta más allá de que en algún momento era una figurita fija en el esquema del Muñe.

Santiago Simon
Santiago Sim&oacute;n estamp&oacute; la firma en su nuevo contrato; en River debut&oacute; con Marcelo Gallardo.

Santiago Simón estampó la firma en su nuevo contrato; en River debutó con Marcelo Gallardo.

Santiago Simón se despidió de River con una emotiva carta

El mediocampista argentino y los clubes llegaron a un acuerdo con respecto a su transferencia y finalmente fue vendido al Toluca de México a cambio de 3,5 millones de dólares por la mitad de su pase. En la liga mexicana tendrá la oportunidad de sumar los minutos necesarios para volver a ser importante en el equipo, situación que no logró mantener en River.

Luego de oficializarse la transferencia, el jugador decidió expresarse en Instagram donde realizó un análisis de su vida compartida con el club de sus amores: "Hoy me toca despedirme… y no es fácil. River fue, es y será siempre mi casa. Durante 13 años viví momentos que marcaron mi vida para siempre: crecí como jugador y como persona".

"Gracias a Marcelo (Gallardo) por confiar en mí y darme la oportunidad de cumplir el sueño de debutar en el club que amo. Gracias a la gente del cuerpo técnico, utileros, cocineros, compañeros y a todos los que hicieron que cada día valiera la pena", continuó expresando Simón.

Para finalizar, agradeció al hincha riverplatense: "Me llevo amistades, enseñanzas y recuerdos imborrables. A mi mamá, mi familia y amigos, gracias por sostenerme en cada paso, en las victorias y en los momentos difíciles. Y a ustedes, la gente de River… gracias. Gracias por cada aliento, cada abrazo, cada palabra. Defender esta camiseta fue el honor más grande de mi vida".

Hasta siempre, River. Nos volveremos a encontrar. Hasta siempre, River. Nos volveremos a encontrar.

Santiago Simon
El mediocampista continuar&aacute; su carrera en Toluca.

El mediocampista continuará su carrera en Toluca.

Simón fue presentado en Toluca con un divertido video

En México se mostraron felices por la llegada del jugador de 23 años que disputó 146 partidos con la camiseta de River, anotando seis goles y 16 asistencias; además, ganó cinco títulos: Liga Profesional 2021 y 2013, Trofeo de Campeones 2021 y 2023 y Supercopa Argentina 2023.

Fue así que el Toluca lo recibió con un divertido video donde hacen referencia al nombre del jugador que guiñando un ojo dijo: "Simón, ya llegué".

Embed

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas