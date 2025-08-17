Luego de oficializarse la transferencia, el jugador decidió expresarse en Instagram donde realizó un análisis de su vida compartida con el club de sus amores: "Hoy me toca despedirme… y no es fácil. River fue, es y será siempre mi casa. Durante 13 años viví momentos que marcaron mi vida para siempre: crecí como jugador y como persona".

"Gracias a Marcelo (Gallardo) por confiar en mí y darme la oportunidad de cumplir el sueño de debutar en el club que amo. Gracias a la gente del cuerpo técnico, utileros, cocineros, compañeros y a todos los que hicieron que cada día valiera la pena", continuó expresando Simón.

Para finalizar, agradeció al hincha riverplatense: "Me llevo amistades, enseñanzas y recuerdos imborrables. A mi mamá, mi familia y amigos, gracias por sostenerme en cada paso, en las victorias y en los momentos difíciles. Y a ustedes, la gente de River… gracias. Gracias por cada aliento, cada abrazo, cada palabra. Defender esta camiseta fue el honor más grande de mi vida".

Hasta siempre, River. Nos volveremos a encontrar. Hasta siempre, River. Nos volveremos a encontrar.

Santiago Simon El mediocampista continuará su carrera en Toluca.

Simón fue presentado en Toluca con un divertido video

En México se mostraron felices por la llegada del jugador de 23 años que disputó 146 partidos con la camiseta de River, anotando seis goles y 16 asistencias; además, ganó cinco títulos: Liga Profesional 2021 y 2013, Trofeo de Campeones 2021 y 2023 y Supercopa Argentina 2023.

Fue así que el Toluca lo recibió con un divertido video donde hacen referencia al nombre del jugador que guiñando un ojo dijo: "Simón, ya llegué".