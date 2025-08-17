La Araña metió un golazo.

La Araña metió un golazo.

Comenzó la Liga de España y el Atlético de Madrid visitó al Espanyol presentando en el 11 titular a una delantera compuesta completamente por jugadores argentinos: Giuliano Simeone, Thiago Almada y Julián Álvarez. Y fue precisamente la Araña quien desató el grito de "gol" al convertir un golazo de tiro libre que sorprendió a todos.

Además, más allá del golazo que quedará grabado en la retina de todos los presentes, el delantero argentino lo celebró de una manera especial ya que será papá por primera vez junto a María Emilia Ferrero de un nene.

Julián Álvarez
La Ara&ntilde;a ser&aacute; pap&aacute; por primera vez.

La Araña será papá por primera vez.

El golazo de Julián Álvarez

A los 37 minutos de la primera parte Julián Álvarez acomodó la pelota en el sector izquierdo del campo de juego y a nueve metros del área, aunque delante suyo se formaron cuatro jugadores de pie en la barrera, uno acostado y otro rival a un metro de sus compañeros, nada impidió que el número 19 del Atlético de Madrid mandara la pelota al fondo de la red.

Embed

Luego del tremendo gol la Araña se llevó la pelota debajo de la camiseta para dedicárselo al hijo que tendrá junto a su esposa, Emilia Ferrero. Los fanáticos celebraron el gol y le agradecieron al delantero gritando "Julián, Julián".

Se trata del quinto gol que marca Álvarez desde un tiro libre: marcó dos en 2023 en Manchester City (frente a Estrella Roja por Champions League y al Wolverhampton en la Premier League), y dos más en el Atlético de Madrid (frente a Sparta Praga por Champions League y al Betis en la última fecha de la temporada 2024-25).

Emilia-Ferrero-Julián-Álvarez-2.jpg
Juli&aacute;n &Aacute;lvarez y Emilia Ferrero ser&aacute;n padres de un nene.

Julián Álvarez y Emilia Ferrero serán padres de un nene.

Julián Álvarez será papá de un nene

El 22 de junio Emilia Ferrero publicó en su cuenta de Instagram la noticia que emocionó a todos: será mamá por primera vez. En la imagen mostraron el test de embarazo junto a la primera ecografía, además de estar acompañados por Tarzán, la mascota de la pareja.

Ferrero escribió: "Papá, mamá, Tarzán… y el próximo fichaje en camino. Estamos muy felices! Te esperamos con todo el amor del mundo"; luego, el 7 de julio, publicaron un video donde revelaron el género del bebé en un divertido video donde la Araña convirtió un gol para que se activaran unas bombas de humo con el color celeste.

