Embed SEÑORAS Y SEÑORES... ¡¡¡GOLAZO DEL CAMPEÓN DEL MUNDO!!! ¡¡ESPECTACULAR TIRO LIBRE DE JULIÁN ÁLVAREZ PARA EL 1-0 DE ATLÉTICO DE MADRID ANTE ESPANYOL!!



Luego del tremendo gol la Araña se llevó la pelota debajo de la camiseta para dedicárselo al hijo que tendrá junto a su esposa, Emilia Ferrero. Los fanáticos celebraron el gol y le agradecieron al delantero gritando "Julián, Julián".

Se trata del quinto gol que marca Álvarez desde un tiro libre: marcó dos en 2023 en Manchester City (frente a Estrella Roja por Champions League y al Wolverhampton en la Premier League), y dos más en el Atlético de Madrid (frente a Sparta Praga por Champions League y al Betis en la última fecha de la temporada 2024-25).

Emilia-Ferrero-Julián-Álvarez-2.jpg Julián Álvarez y Emilia Ferrero serán padres de un nene.

Julián Álvarez será papá de un nene

El 22 de junio Emilia Ferrero publicó en su cuenta de Instagram la noticia que emocionó a todos: será mamá por primera vez. En la imagen mostraron el test de embarazo junto a la primera ecografía, además de estar acompañados por Tarzán, la mascota de la pareja.

Ferrero escribió: "Papá, mamá, Tarzán… y el próximo fichaje en camino. Estamos muy felices! Te esperamos con todo el amor del mundo"; luego, el 7 de julio, publicaron un video donde revelaron el género del bebé en un divertido video donde la Araña convirtió un gol para que se activaran unas bombas de humo con el color celeste.