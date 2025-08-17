Pero, cuando se acercó al banco de suplentes a saludar a Russo y compañía, con quien demostró mayor complicidad fue con su compatriota Frank Fabra, al igual que con el peruano Luis Advíncula.

Fueron ellos dos sumados a Nicolás Figal los que comenzaron a golpear a Villa a modo de broma, en un video que rápidamente se hizo viral y muestra la huella que el delantero dejó en su paso por Boca.

Ya en el partido, Villa demostró ser un líder y se peleó en dos oportunidades ante la fricción del juego: primero lo hizo con Di Lollo y luego con Barinaga, aunque son momentos que quedan dentro del campo de juego.