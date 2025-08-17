Villa estuvo otra vez frente a Boca.

Cristian Lozano

En el rol de líder y capitán de Independiente Rivadavia, Sebastián Villa volvió a reencontrarse con la hinchada y quienes fueron sus ex compañeros en Boca luego de lo que fue su salida en el año 2023. Lejos de mostrar una actitud negativa, el colombiano dejó incluso un momento que rápidamente se convirtió en tendencia.

Cuando Villa fue presentado en los altoparlantes, los hinchas de Boca mostraron silbidos e indiferencia, al igual que ya habían hecho con el resto de los futbolistas de la Lepra.

Independiente Rivadavia vs Boca
Un lujo: Paredes y Villa, dos jugadores de nivel internacional, enfrentados en el Malvinas.

Villa y su reencuentro con la gente de Boca

En el saludo protocolar no hubo ningún tipo de inconvenientes, más bien lo contrario: Villa saludó uno a uno a sus excompañeros del Xeneize e incluso se quedó charlando con varios.

Pero, cuando se acercó al banco de suplentes a saludar a Russo y compañía, con quien demostró mayor complicidad fue con su compatriota Frank Fabra, al igual que con el peruano Luis Advíncula.

Fueron ellos dos sumados a Nicolás Figal los que comenzaron a golpear a Villa a modo de broma, en un video que rápidamente se hizo viral y muestra la huella que el delantero dejó en su paso por Boca.

Ya en el partido, Villa demostró ser un líder y se peleó en dos oportunidades ante la fricción del juego: primero lo hizo con Di Lollo y luego con Barinaga, aunque son momentos que quedan dentro del campo de juego.

