Daniel Vila y su análisis de Independiente Rivadavia ante Boca: del sueño leproso a un poco de desazón

-Sí, por supuesto. Esto es el fruto del trabajo de un reducido grupo de dirigentes, pero que trabajamos mucho, muchos de ellos jóvenes, pero que le ponemos todos los días para que esto sea realidad. Así que mi agradecimiento a la Comisión Directiva de Independiente y mi agradecimiento a los hinchas, porque si no hubiéramos tenido partidos pacíficos como los que hemos tenido el año pasado, este año y el anterior, hoy no sería una realidad esto que estamos viviendo. Y gracias a Dios los hinchas se han comportado como tales, se han hecho socios y hoy tenemos una un crecimiento institucional muy importante.

Embed - Daniel Vila antes de Independiente Rivadavia vs Boca

Vila todavía no piensa en la Copa Argentina: "Hay que ir partido a partido"

Vila no quiso adelantarse cuando se le consultó por el partido de Copa Argentina que Independiente Rivadavia jugará con Tigre, el viernes 5 de septiembre, en Rosario, por un lugar en la semifinal: "Hay que ir día a día, partido a partido. Hoy estamos concentrados en esto. Es lo más importante y tenemos enfrente a un rival de la jerarquía de Boca. Tenemos la suerte ya de no mirar tanto la otra tabla, la que tanto nos angustió el año pasado, sino aspirar a otras cosas más importantes. Y en eso estamos".

El análisis del presidente de Independiente tras la caída ante Boca

"No hay que hacer análisis en caliente, hay que esperar. Hay un poco de desazón y bronca. Creo que no se jugó bien, pero no merecíamos este resultado abultado. Independiente tuvo algunas ocasiones de gol, pero no jugó bien. Por lo menos es mi parecer", dijo Daniel Vila en Radio Nihuil.

"Hay partidos en los que las cosas no te salen. Todas las líneas estuvieron inconexas, Villa no tuvo su mejor noche y bueno, no salieron las cosas", resumió.