Inicio Fútbol Alfredo Berti
Liga Profesional

Alfredo Berti, tras la caída de la Lepra ante Boca: "Hay que agachar la cabeza y seguir trabajando"

El DT de Independiente Rivadavia se refirió a la caída de su equipo ante Boca, en el Malvinas, por la 5ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional

Por UNO
Alfredo Berti

Alfredo Berti, durante el encuentro entre Independiente Rivadavia y Boca, en el Malvinas. Foto: Cristian Lozano (Diario UNO).

Luego de la caída que Independiente Rivadavia sufrió ante Boca Juniors en el Malvinas Argentinas, por la 5ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, el DT de la Lepra Alfredo Berti hizo un análisis del tropiezo en el estadio mundialista.

Fue 3-0 para el equipo de Miguel Ángel Ruso ante el de Alfredo Berti del Azul del Parque.

El DT leproso se fue expulsado a los 32’ del segundo tiempo, luego de que el árbitro Pablo Dóvalo lo echara a los vestuarios.

Tras perder ante Boca, Alfredo Berti analizó en los micrófonos de Radio Nihuil: “Hay que seguir trabajando, esto recién comienza. Hay que mirar para adelante porque tenemos cosas muy importantes. Cada partido es una final para nosotros, como el año pasado”.

alfredo-berti-independiente-rivadavia
Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia, se fue expulsado en el segundo tiempo del encuentro ante Boca. Foto: Cristian Lozano (Diario UNO).

Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia, se fue expulsado en el segundo tiempo del encuentro ante Boca. Foto: Cristian Lozano (Diario UNO).

Luego agregó: “Creo que tuvimos dos o tres jugadas como para concretar el empate, pero no pudimos. El equipo lo fue a buscar, siempre tratando de que no nos agarraran mal de contragolpe, pero no se pudo. Hay que doblegar esfuerzos, agachar la cabeza y seguir trabajando”.

Por último, el DT de Independiente Rivadavia opinó: “Hace un año que ya estamos acá y el panorama estaba bravo. Estuvimos dos meses y medio hasta que el equipo comenzó a funcionar. Ahora tenemos una pequeña racha de dos derrotas, pero se sale con trabajo, reconociendo las cosas que no estamos haciendo tan bien. Creo que se vienen semanas de mucho trabajo y entrega para tratar de revertir esta situación”.

independienterivadavia1
Los jugadores de Independiente Rivadavia no pusieron con Boca y cayeron 3-0 en el Malvinas. Foto: Cristian Lozano (Diario UNO).

Los jugadores de Independiente Rivadavia no pusieron con Boca y cayeron 3-0 en el Malvinas. Foto: Cristian Lozano (Diario UNO).

Temas relacionados:

Te puede interesar