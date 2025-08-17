Alfredo Berti, tras la caída de la Lepra ante Boca: "Hay que agachar la cabeza y seguir trabajando"

Tras perder ante Boca, Alfredo Berti analizó en los micrófonos de Radio Nihuil: “Hay que seguir trabajando, esto recién comienza. Hay que mirar para adelante porque tenemos cosas muy importantes. Cada partido es una final para nosotros, como el año pasado”.
alfredo-berti-independiente-rivadavia
Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia, se fue expulsado en el segundo tiempo del encuentro ante Boca. Foto: Cristian Lozano (Diario UNO).
Luego agregó: “Creo que tuvimos dos o tres jugadas como para concretar el empate, pero no pudimos. El equipo lo fue a buscar, siempre tratando de que no nos agarraran mal de contragolpe, pero no se pudo. Hay que doblegar esfuerzos, agachar la cabeza y seguir trabajando”.
Por último, el DT de Independiente Rivadavia opinó: “Hace un año que ya estamos acá y el panorama estaba bravo. Estuvimos dos meses y medio hasta que el equipo comenzó a funcionar. Ahora tenemos una pequeña racha de dos derrotas, pero se sale con trabajo, reconociendo las cosas que no estamos haciendo tan bien. Creo que se vienen semanas de mucho trabajo y entrega para tratar de revertir esta situación”.
independienterivadavia1
Los jugadores de Independiente Rivadavia no pusieron con Boca y cayeron 3-0 en el Malvinas. Foto: Cristian Lozano (Diario UNO).