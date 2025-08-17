Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia perdió con Boca en un Malvinas colmado por hinchas de ambos equipos

Independiente Rivadavia no pudo con Boca Juniors en el Malvinas Argentinas ante un gran marco de público de ambas parcialidades.

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
La Lepra cayó ante Boca.

Ante un estadio colmado, los Xeneizes batieron a la Lepra con goles de Leandro Paredes, ayudado por un desvío entre Bottari y Centurión, Exequiel Zeballos y Alan Velasco, estos dos últimos en los minutos finales.

Independiente Rivadavia vs Boca
Boca fue de mayor a menor y terminó sentenciando el triunfo ante Independiente Rivadavia en los minutos finales.

El encuentro fue intenso, con pierna fuerte y de ida y vuelta. Los dos equipos trataron de imponer sus armas y en medio de la paridad llegó el gol cuando Paredes intentó un centro al área y el balón rebotó en Bottari y se le escapó a Centurión.

Los dos equipos tuvieron chances, porque mientras la Lepra quedó expuesto a algún contragolpe que Cavani (muy bajo de confianza) no pudo definir, también tuvo una clarísima que terminó despejando sobre la línea Pellegrino justo antes del cierre de un primer tiempo entretenido.

En la segunda parte Independiente tuvo más protagonismo, Boca intentó recuperar con el doble cinco Battaglia-Paredes para salir de contra, pero los azules fueron los que más méritos hicieron para llegar al empate y un remate de Ortega pegó en el travesaño.

Luego Sartori no pudo cabecear de frente al arco y al rato Zeballos, quien acababa de ingresar, casi aprovecha una salida en falso de Centurión.

Independiente Rivadavia vs Boca
La Lepra tuvo chances para empatarlo y terminó perdiendo por una diferencia exagerada.

Los cambios de ambos DT evidenciaron que la intención de los locales era buscar el empate o la victoria ante un conjunto visitante cada vez más aferrado a la mínima diferencia obtenida en la primera parte.

La tendencia de la segunda parte indicaba que la Lepra estaba más cerca del empate, pero a los 43' una contra letal fue bien definida por el Changuito Zeballos para asegurar la vuelta a la victoria de los dirigidos por Miguel Ángel Russo.

Para darle una alegría aún mayor a los hinchas xeneizes Alan Velasco convirtió el tercero marcando una diferencia exagerada para lo que fueron los 90 minutos, pero muy valiosa para la actualidad de Boca.

Independiente Rivadavia no ha podido ganar de local en el certamen y buscará recuperarse el próximo viernes cuando visite a Tigre, en Victoria.

