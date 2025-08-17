Independiente Rivadavia perdió con Boca en un Malvinas colmado por hinchas de ambos equipos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1957232014416826372&partner=&hide_thread=false LO GRITÓ CON EL ALMA: Paredes capturó la pelota suelta, sacó el remate, la pelota se desvió y se convirtió en el 1-0 de Boca ante Independiente Rivadavia.



Los dos equipos tuvieron chances, porque mientras la Lepra quedó expuesto a algún contragolpe que Cavani (muy bajo de confianza) no pudo definir, también tuvo una clarísima que terminó despejando sobre la línea Pellegrino justo antes del cierre de un primer tiempo entretenido.

PELLEGRINO, EL HÉROE DE BOCA PARA EVITAR EL EMPATE DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA.



En la segunda parte Independiente tuvo más protagonismo, Boca intentó recuperar con el doble cinco Battaglia-Paredes para salir de contra, pero los azules fueron los que más méritos hicieron para llegar al empate y un remate de Ortega pegó en el travesaño.

Luego Sartori no pudo cabecear de frente al arco y al rato Zeballos, quien acababa de ingresar, casi aprovecha una salida en falso de Centurión.

Independiente Rivadavia vs Boca La Lepra tuvo chances para empatarlo y terminó perdiendo por una diferencia exagerada. Cristian Lozano

Los cambios de ambos DT evidenciaron que la intención de los locales era buscar el empate o la victoria ante un conjunto visitante cada vez más aferrado a la mínima diferencia obtenida en la primera parte.

La tendencia de la segunda parte indicaba que la Lepra estaba más cerca del empate, pero a los 43' una contra letal fue bien definida por el Changuito Zeballos para asegurar la vuelta a la victoria de los dirigidos por Miguel Ángel Russo.

¡¡LO LIQUIDA EL CHANGUITO Y BOCA VUELVE A GANAR!! Zeballos le ganó el mano a mano a Centurión para anotar el 2-0 ante Independiente Rivadavia.



Para darle una alegría aún mayor a los hinchas xeneizes Alan Velasco convirtió el tercero marcando una diferencia exagerada para lo que fueron los 90 minutos, pero muy valiosa para la actualidad de Boca.

¡¡¡Y ES GOLEADA!!! Alan Velasco pone el 3-0 de Boca ante Independiente Rivadavia para que el Xeneize vuelva a ganar.



Independiente Rivadavia no ha podido ganar de local en el certamen y buscará recuperarse el próximo viernes cuando visite a Tigre, en Victoria.