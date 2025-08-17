Inicio Fútbol Independiente Rivadavia
Liga Profesional

Cuándo vuelve a jugar Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura y por la Copa Argentina

Luego del partido que Independiente Rivadavia disputó con Boca en Mendoza, ya piensa en los próximos partidos por el Torneo Clausura y la Copa Argentina

Por UNO
Independiente Rivadavia no puso con Boca en el Malvinas. Foto: Cristian Lozano (Diario UNO).

Independiente Rivadavia no puso con Boca en el Malvinas. Foto: Cristian Lozano (Diario UNO).

Luego de lo que significó la caída de Independiente Rivadavia ante Boca Juniors en el Malvinas Argentinas de Mendoza, por la 5ª fecha del Torneo Clausura, la agenda no se detiene para la Lepra en la Liga Profesional y la Copa Argentina.

La derrota para Independiente Rivadavia lo sigue manteniendo al margen del grupo de ocho clasificados del Grupo A de la Liga Profesional que, hoy por hoy, estarían clasificando a los octavos de final.

El DT del Azul del Parque Alfredo Berti, tendrá cinco días para comenzar a preparar el siguiente duelo por el Torneo Clausura.

independienterivadavia1
Los jugadores de Independiente Rivadavia, en el preciso momento en que se terminó el PT ante Boca, en el Malvinas. Foto: Cristian Lozano (Diario UNO).

Los jugadores de Independiente Rivadavia, en el preciso momento en que se terminó el PT ante Boca, en el Malvinas. Foto: Cristian Lozano (Diario UNO).

Tigre vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Por la 6ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Independiente Rivadavia jugará el próximo viernes 22 de agosto frente a Tigre, de visitante en Victoria. Este encuentro entre la Lepra mendocina y el Matador, está programado a las 20hs.

Con fecha a definir, Independiente Rivadavia volverá al estadio Bautista Gargantini recibiendo a Argentinos Juniors, por la 7ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Este encuentro entre la Lepra y el Bichito de La Paternal será la antesala del partido que Independiente Rivadavia jugará por Copa Argentina, por cuartos de final.

independienterivadavia2
Independiente Rivadavia y Boca protagonizaron un partidazo en el Malvinas, por el torneo Clausura. Foto: Cristian Lozano (Diario UNO).

Independiente Rivadavia y Boca protagonizaron un partidazo en el Malvinas, por el torneo Clausura. Foto: Cristian Lozano (Diario UNO).

Independiente Rivadavia vs. Tigre, por cuartos de final de la Copa Argentina

Por pedido de ambos clubes, el partido que iba a jugarse entre Independiente Rivadavia y Tigre, el martes 26 de agosto por cuartos de final de la Copa Argentina, fue reprogramado, por lo que se definió una nueva fecha.

Por el pase a semifinales del torneo, la Lepra y el Matador se enfrentarán el viernes 5 de septiembre en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, desde las 21hs.

Los otros cruces de cuartos de final, son los siguientes:

  • Argentinos Juniors vs. Lanús
  • Newell's vs. Belgrano
  • Racing vs. River o Unión
independiente-rivadavia-boca-juniors22
La hinchada de la Lepra se lució en el Malvinas. Foto: Cristian Lozano (Diario UNO).

La hinchada de la Lepra se lució en el Malvinas. Foto: Cristian Lozano (Diario UNO).

Temas relacionados:

Te puede interesar