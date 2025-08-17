Cuándo vuelve a jugar Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura y por la Copa Argentina

independienterivadavia1 Los jugadores de Independiente Rivadavia, en el preciso momento en que se terminó el PT ante Boca, en el Malvinas. Foto: Cristian Lozano (Diario UNO).

Tigre vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Por la 6ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Independiente Rivadavia jugará el próximo viernes 22 de agosto frente a Tigre, de visitante en Victoria. Este encuentro entre la Lepra mendocina y el Matador, está programado a las 20hs.

Con fecha a definir, Independiente Rivadavia volverá al estadio Bautista Gargantini recibiendo a Argentinos Juniors, por la 7ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Este encuentro entre la Lepra y el Bichito de La Paternal será la antesala del partido que Independiente Rivadavia jugará por Copa Argentina, por cuartos de final.

independienterivadavia2 Independiente Rivadavia y Boca protagonizaron un partidazo en el Malvinas, por el torneo Clausura. Foto: Cristian Lozano (Diario UNO).

Independiente Rivadavia vs. Tigre, por cuartos de final de la Copa Argentina

Por pedido de ambos clubes, el partido que iba a jugarse entre Independiente Rivadavia y Tigre, el martes 26 de agosto por cuartos de final de la Copa Argentina, fue reprogramado, por lo que se definió una nueva fecha.

Por el pase a semifinales del torneo, la Lepra y el Matador se enfrentarán el viernes 5 de septiembre en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, desde las 21hs.

Los otros cruces de cuartos de final, son los siguientes:

Argentinos Juniors vs. Lanús

Newell's vs. Belgrano

Racing vs. River o Unión