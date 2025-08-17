Chau mala racha: Boca le ganó a Independiente Rivadavia y puso fin a 120 días sin victorias

Independiente Rivadavia - Boca Boca Juniors volvió a la victoria tras 120 días. Cristian Lozano (Diario UNO)

Boca cortó la racha de 12 partidos sin ganar ante Independiente Rivadavia

La última victoria del Xeneize data del 19 de abril cuando venció a Estudiantes por el Torneo Apertura 2025, los goles fueron obra de Carlos Palacios (uno de los jugadores más criticados en el equipo de la Ribera) y de Miguel Merentiel. Luego de ese triunfo Boca no volvió a ganar hilvanando una serie de partidos perdidos y empatados que superó todos los precedentes históricos.

Los malos resultados llevaron a que el Consejo del Fútbol (recientemente disuelto) decidiera la destitución de Fernando Gago para que comience el interinato de Mariano Herrón, quien tampoco pudo dar en el clavo y no logró sumar de a tres.

Luego fue el turno de Miguel Ángel Russo que fue convocado por Juan Román Riquelme para que se haga cargo del equipo de cara al Mundial de Clubes, dos partidos perdidos y uno empatado acrecentaron la estadística. Con el empate en un gol contra Racing la racha llegó a 12 partidos sin ganar, estableciendo un récord negativo histórico.

Es que en 1957 había llegado a 10 partidos sin ganar (cuatro caídas y seis empates) y en 2021 - justamente con el mismo técnico - repitieron esa estadística con ocho igualdades y dos derrotas.

Pero todo lo malo en algún momento tiene que terminar y la víctima fue, para el lamento del pueblo leproso, Independiente Rivadavia. Y para colmo, con goleada. Tras los fatídicos 12 partidos y 120 días, Boca nuevamente puede volver a sonreír y dejar atrás unas cifras que hacían mucho ruido en las galerías de La Bombonera.

Independiente Riv - Boca Boca volvió a celebrar en Mendoza. Cristian Lozano (Diario UNO)

Estos son los resultados en la negativa racha de Boca

1-2 vs. River (Torneo Apertura).

1-1 vs. Tigre (Torneo Apertura).

0-0 vs. Lanús (victoria por penales en los octavos de final - Torneo Apertura).

0-1 vs. Independiente (cuartos de final - Torneo Apertura).

2-2 vs. Benfica (Mundial de Clubes).

1-2 vs. Bayern Múnich (Mundial de Clubes).

1-1 vs. Auckland City (Mundial de Clubes).

0-0 vs. Argentinos Juniors (Torneo Clausura).

1-1 vs. Unión (Torneo Clausura).

1-2 vs. Atlético Tucumán (Copa Argentina).

0-1 vs. Huracán (Torneo Clausura).

1-1 vs. Racing (Torneo Clausura).

El próximo partido de Boca por el Torneo Clausura

Ahora el Xeneize recibirá a Banfield en La Bombonera, el encuentro será el domingo 24 de agosto y se jugará a partir de las 18.15. El encuentro corresponde a la fecha 6 del Torneo Clausura; luego visitará en Mar del Plata a Aldosivi en la fecha 7 y en la 8 viajará hasta el Gigante de Arroyito para enfrentar al Rosario Central de Ángel Di María.